ТОП-10 бизнесменов Западной Украины, которые развивают спорт – Козловский, Федишин, Свищев

Григорий Козловский и Александр Свищев вошли в топ-10 бизнесменов с запада Украины, развивающих спорт

Спорт в Украине, как и в любых других странах мира, играет важную роль. Спорт пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое влияние на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. Спорт не только помогает улучшить форму и здоровье, развивает целостность личности, но и помогает достигать поставленных целей.

В Украине развитием отдельных видов спорта, прежде всего, занимаются спортивные федерации во главе с президентами. Также развитию спорта способствуют различные меценаты и бизнесмены, которые берут под свою опеку отдельные клубы или спортивные направления, строят различные спортивные комплексы, стадионы, создают и финансируют спортивные учебные заведения.

Среди бизнесменов Западной Украины, которые развивают спорт можно выделить топ-10, это:

Григорий Петрович Козловский – основатель, почетный президент ФК "Рух"(Львов)

Григорий Петрович Козловский — основатель и почетный президент ФК "Рух", известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команды футбольного клуба "Рух" в городе Винники.

Благодаря поддержке Григория Козловского происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создает уникальный проект — Академию футбола ФК "Рух", — первую в своем роде, которая не имеет аналогов в Украине. В Академию может попасть каждый — главное условие — спортивный талант. Она предлагает своим воспитанникам качественное образование и профессиональную подготовку. Для этого созданы лучшие условия — есть 3 поля с искусственным покрытием, 5 — с гибридным и крытый манеж.

Для Григория Козловского важны поддержка спорта и спортивной культуры и ответственность за будущее страны. Бизнесмен создал Академию, которая имеет современную спортивную инфраструктуру, а ученики учатся по программе, разработанной по принципам академий ведущих европейских клубов, а ее тренерский штаб состоит из высококвалифицированных украинских и зарубежных специалистов. За время своего существования Академия "Руха" воспитала уже немало талантливых футболистов, которые выступают за взрослую команду "Руха" и другие украинские клубы. В 2023 году Академия "Руха" стала лауреатом премии "Футбольная академия года" по версии журнала "Футбол".

Григорий Козловский также опекается ФК "Рух", в сезоне 2023/24 главная команда "Руха" вышла на новый уровень и демонстрирует отличные результаты в УПЛ, а также борется за выход в еврокубки. В 2024 году "Рух" стал самой молодой командой мира из более 60 профессиональных лиг. А команда "Рух" U-19 дважды подряд становилась чемпионом Украины среди юниоров и выступала в Юношеской лиге УЕФА.

Вместе с ФК "Рух" и футбольной Академией Григорий Козловский помогает ВСУ.

Почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский имеет примерно полтора десятка наград от президента и военных в разные годы, а в феврале 2024 года меценат отмечен наградой "За содействие Вооруженным Силам Украины" от имени Валерия Залужного.

Роман Степанович Федишин — президент женского гандбольного клуба "Галичанка" и глава Федерации гандбола Львовской области, один из самых богатых львовских предпринимателей и совладелец одного из крупнейших рынков города, возглавляет Ассоциацию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции Украины и Фонд Центрально-европейской инициативы оптовых рынков.

Именно благодаря поддержке Романа Федишина мощно развивается львовский гандбол. "Галичанка" Львов является сильнейшей командой Украины. Команда неоднократно боролась за чемпионство в женской Суперлиге, получила "золото" международной Балтийской лиги, неоднократно завоевывала Кубок и Суперкубок Украины и уже который сезон является единственным представителем Украины в женских гандбольных Еврокубках.

Роман Федишин также способствовал воплощению в жизнь ряда идей по созданию спортивных учреждений (например, комплекса водных видов спорта "Дельфин"), турниров (кубки "Шувара" проводят по нескольким видам спорта), открытие спортивных площадок.

За весомый вклад в развитие спорта награжден почетной грамотой Львовской областной госадминистрации. А за весомый личный вклад в развитие украинской государственности, плодотворную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд указом Президента Украины №229/2019 отмечен государственной наградой Украины — орденом "За заслуги" III степени.

Александр Юрьевич Свищев – президент Федерации водного поло Украины, президент ВК "Динамо"(Львов)

Александр Юрьевич Свищев — президент Федерации водного поло Украины, украинский бизнесмен, меценат. Александр Свищев возглавляет ватерпольный клуб "Динамо" Львов". При его президентстве клуб достиг значительных результатов: за несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК "Динамо" Львов" сегодня — абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

С целью популяризации спорта среди взрослых и детей Александр Свищев открывает во Львове спортивно — развлекательный комплекс "Leoland". В комплексе под одной крышей соединились профессиональные занятия различными видами спорта и активный отдых.

Благодаря бизнесмену во Львове появился современный комплекс для занятия теннисом — закрытые корты с современным хардовым покрытием. Кроме того появление нового комплекса дало возможность спортсменам и всем желающим заниматься теннисом и проводить турниры круглый год. В СРЦ уже состоялись серьезные турниры по теннису, чемпионаты Украины среди детей и взрослых, которых во Львове не было уже более десяти лет. А в теннисную школу "LEOSPORT" за год поступило 130 человек и это очень большой показатель.

Особое внимание Александр Свищев уделяет развитию детского сорта. Так в марте при поддержке мецената в спортивно-развлекательном центре "Leoland" во Львове состоялся мастер-класс для юных теннисистов от звезд украинского тенниса Элины Свитолиной и Сергея Стаховского.

Александр Свищев не только развивает водное поло, но и инвестирует в детей и развитие спорта в стране.

Олег Владимирович Баран — президент волейбольного клуба "Барком-Кажаны", совладелец и генеральный директор компании "Барком" и бренда "Родинна ковбаска". Бизнесмен популяризирует волейбол не только во Львове, но и по всей Украине. ВК "Барком-Кажаны" неоднократно завоевывали Кубок Украины. С 2018 года " кажаны" — обладатели Суперкубка и многократные победители чемпионата Украины. В сезоне 2022/2023 представители "Барком-Кажаны" участвовали в Чемпионате мира по волейболу FIVB среди мужчин.

За свои достижения волейбольная команда неоднократно получала награды и призы. Благодаря достижениям "кажанов" на сегодня Львов признан волейбольной столицей Украины. Награды имеет и президент ВК "Барком-Кажаны" Олег Баран.

Петр Михайлович Адамик — экс-регбист и ресторатор, президент Федерации регби, основатель общественной организации "Западно-Украинская ассоциация регби" и руководитель регбийной команды "Сокол" (Львов), известный украинский политический и общественный деятель.

Петр Адамик максимально способствует развитию регби во Львове, поскольку убежден, что Львов должен стать спортивной столицей всей Западной Украины. По его инициативе и поддержке городской стадион "Юность" стал базовым для тренировок регбийной команды "Сокол", а также юных регбистов и ветеранов игры.

За вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю профессиональную деятельность награжден Президентом Украины званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Валерий Иванович Пересоляк — владелец и президент футбольного клуба Премьер-лиги "Минай", является основателем и владельцем компании "Западная биотопливная группа", которая специализируется на производстве из пробки и растительных материалов.

За пять лет клуб прошел два дивизиона чемпионата области, любительский чемпионат Украины и две профессиональные лиги, выйдя летом 2020 года в Премьер-лигу. Таких повышений клуб достиг за счет привлечения президентом опытных игроков: еще в чемпионате области за клуб играли футболисты с опытом Премьер-лиги.

После создания клуба Валерий Пересоляк построил стадион "Минай-Арена" в своем селе и открыл детскую футбольную академию в Ужгороде.

Кроме футбола Валерий Персоляк развивает дзюдо: он руководит Ужгородской районной федерацией дзюдо и является президентом дзюдо-клуба "Рандори", проводил в Ужгороде международные соревнования по этому виду спорта.

Евгений Станиславович Бейдерман — президент ФК "Подолье", владелец ООО "Подолье Трейд Энергия". ФК "Подолье" выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Особое внимание Евгений Бейдерман уделяет улучшению коммерческой составляющей деятельности клуба, а также развитию детско-юношеского сектора, чтобы соревнования в Первой и Второй лигах стали основным источником для усиления клубов УПЛ и сборных Украины разных возрастных групп.

Владимир Богданович Маткивский — владелец ФК "Карпаты", известный львовский бизнесмен и сахарный магнат, владелец ООО "Радеховский сахар".

Владимир Маткивский занимается возрождением легендарного футбольного клуба ФК "Карпаты". Сейчас ФК "Карпаты" является одним из наиболее перспективных клубов Первой лиги и претендентом на повышение в классе по итогам этого сезона. Сегодня ФК "Карпаты" находятся на 1-м месте в группе А Первой лиги чемпионата с 57 набранными очками в 18 матчах.

Благодаря Маткивскому ФК "Карпаты" переехали на новую тренировочную базу в селе Баратов. Также в планах реконструкция домашнего стадиона "Украина".

Тарас Зиновьевич Гурик — Председатель наблюдательного совета ФК "Прикарпатье", также поддерживает баскетбольный клуб "Прикарпатье-Говерла". Известен в бизнес-кругах Прикарпатья как успешный бизнесмен, политик и меценат.

Уделяет большое внимание развитию спорта в Ивано-Франковске, особенно командным видам. Привлекает к игре в баскетбол не только профессиональных и юных спортсменов, но и их семьи. Уже в пятый раз БК "Прикарпатье-Говерла" проводит соревнования по семейному баскетболу.