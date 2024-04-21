ТОП-10 бізнесменів Західної України, які розвивають спорт – Козловський, Федишин, Свіщов

Григорій Козловський та Олександр Свіщов увійшли до топ-10 бізнесменів з заходу України, які розвивають спорт

Спорт в Україні, як і в будь-яких інших країнах світу, відіграє важливу роль. Спорт пронизує всі рівні сучасного соціуму, справляючи широкий вплив на основні сфери життєдіяльності суспільства. Він впливає на національні відносини, ділове життя, суспільне становище, формує моду, етичні цінності, спосіб життя людей. Спорт не тільки допомагає поліпшити форму і здоров'я, розвиває цілісність особистості, а й допомагає досягати поставлених цілей.

В Україні розвитком окремих видів спорту, перш за все, займаються спортивні федерації на чолі з президентами. Також розвитку спорту сприяють різноманітні меценати та бізнесмени, які беруть під свою опіку окремі клуби чи спортивні напрямки, будують різноманітні спортивні комплекси, стадіони, створюють та фінансують спортивні навчальні заклади.

Серед бізнесменів Західної України, які розвивають спорт можна виділити топ-10, це:

Григорій Петрович Козловський – засновник, почесний президент ФК "Рух"(Львів)

Григорій Петрович Козловський — засновник та почесний президент ФК "Рух", відомий львівський бізнесмен та меценат. У 2009 році узяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу "Рух" у місті Винники.

Завдяки підтримці Григорія Козловського відбувається розвиток футболу не тільки на Заході, а по всій Україні. Бізнесмен та меценат створює унікальний проект, — Академію футболу ФК "Рух", — першу у своєму роді, яка не має аналогів в Україні. До Академії може потрапити кожний — головна умова — спортивний талант. Вона пропонує своїм вихованцям якісну освіту та професійну підготовку. Для цього створені найкращі умови — є 3 поля зі штучним покриттям, 5 – із гібридним та критий манеж.

Для Григорія Козловського є важливими підтримка спорту та спортивної культури і відповідальність за майбутнє країни. Бізнесмен створив Академію, яка має сучасну спортивну інфраструктуру, а учні навчаються за програмою, яка розроблена за принципами академій провідних європейських клубів, а її тренерський штаб складається з висококваліфікованих українських і зарубіжних фахівців. За час свого існування Академія "Руху" виховала вже чимало талановитих футболістів, які виступають за дорослу команду "Руху" та інші українські клуби. У 2023 році Академія "Руху" стала лауреатом премії "Футбольна академія року" за версією журналу "Футбол".

Григорій Козловський також опікується ФК "Рух", у сезоні 2023/24 головна команда "Руху" вийшла на новий рівень та демонструє чудові результати в УПЛ, а також змагається за вихід до єврокубків. У 2024 році "Рух" став наймолодшою командою світу з понад 60 професійних ліг. А команда "Рух" U-19 двічі поспіль ставала чемпіоном України серед юніорів та виступала у Юнацькій лізі УЄФА.

Разом з ФК "Рух" та футбольною Академією Григорій Козловський допомагає ЗСУ.

Почесний президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський має з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки, а у лютому 2024 року мецената відзначено нагородою "За сприяння Збройним Силам України" від імені Валерія Залужного.

Роман Степанович Федишин – президент жіночого гандбольного клубу "Галичанка" та очільник Федерації гандболу Львівської області, один з найбагатших львівських підприємців та співвласник одного з найбільших ринків міста, очолює Асоціацію оптових ринків сільськогосподарської продукції України та Фонд Центрально-європейської ініціативи оптових ринків.

Саме завдяки підтримці Романа Федишина потужно розвивається львівський гандбол. "Галичанка" Львів є найсильнішою командою України. Команда неодноразово виборювала чемпіонство у жіночій Суперлізі, здобула "золото" міжнародної Балтійської ліги, неодноразово виборювала Кубок та Суперкубок України і вже котрий сезон є єдиним представником України у жіночих гандбольних Єврокубках.

Роман Федишин також сприяв втіленню у життя ряду ідей зі створення спортивних закладів (наприклад, комплексу водних видів спорту "Дельфін"), турнірів (кубки "Шувару" проводять з кількох видів спорту), відкриття спортивних майданчиків тощо.

За вагомий внесок у розвиток спорту нагороджений почесною грамотою Львівської обласної держадміністрації. А за вагомий особистий внесок у розбудову української державності, плідну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю указом Президента України №229/2019 відзначений державною нагородою України – орденом "За заслуги" III ступеня.

Олександр Юрійович Свіщов – президент Федерації водного поло України, президент ВК "Динамо"(Львів)

Олександр Юрійович Свіщов — президент Федерації водного поло України, український бізнесмен, меценат. Олександр Свіщов очолює ватерпольний клуб "Динамо" Львів". За його президентства клуб досягнув значних результатів: за кілька років стає семиразовим чемпіоном України, восьмикратним володарем Кубку України, трикратним володарем Суперкубку України. ВК "Динамо" Львів" сьогодні — абсолютний лідер Суперліги з водного поло сезону 2023/2024.

З метою популяризації спорту серед дорослих та дітей Олександр Свіщов відкриває у Львові спортивно — розважальний комплекс "Leoland". В комплексі під одним дахом поєднались професійні заняття різними видами спорту та активний відпочинок.

Завдяки бізнесмену у Львові з’явився сучасний комплекс для заняття тенісом – закритті корти з сучасним хардовим покриттям. Крім того поява нового комплексу дала можливість спортсменам та всім охочим займатись тенісом та проводити турніри цілий рік. В СРЦ вже відбулись серйозні турніри з тенісу, чемпіонати України серед дітей та дорослих, яких у Львові не було вже понад десять років. А до тенісної школи "LEOSPORT" за рік вступило 130 осіб і це є дуже великий показник.

Особливу увагу Олександр Свіщов приділяє розвитку дитячого сорту. Так у березні за підтримки мецената у спортивно-розважальному центрі "Leoland" у Львові відбувся майстерклас для юних тенісистів від зірок українського тенісу Еліни Світоліної та Сергія Стаховського.

Олександр Свіщов не тільки розвиває водне поло, а й інвестує у дітей та розвиток спорту в країні.

Олег Володимирович Баран — президент волейбольного клубу "Барком-Кажани", співвласник та генеральний директор компанії "Барком" та бренду "Родинна ковбаска". Бізнесмен популяризує волейбол не тільки у Львові, а й по всій Україні. ВК "Барком-Кажани" неодноразово завоювали Кубок України. З 2018 року "кажани" — володарі Суперкубку та багаторазові переможці чемпіонату України. У сезоні 2022/2023 представники "Барком-Кажани" брали участь у Чемпіонаті світу з волейболу FIVB серед чоловіків.

За свої досягнення волейбольна команда неодноразово отримувала відзнаки та нагороди. Завдяки досягненням "кажанів" на сьогодні Львів визнано волейбольною столицею України. Нагороди має і президент ВК "Барком-Кажани" Олег Баран.

Петро Михайлович Адамик — ексрегбіст та ресторатор, президент Федерації регбі, засновник громадської організації "Західно-Українська асоціація регбі" та керівник регбійної команди "Сокіл" (Львів), відомий український політичний та громадський діяч.

Петро Адамик максимально сприяє розвитку регбі у Львові, оскільки переконаний, що Львів має стати спортивною столицею всієї Західної України. За його ініціативи та підтримки міський стадіон "Юність" став базовим для тренувань регбійної команди "Сокіл", а також юних регбістів та ветеранів гри.

За внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну професійну діяльність нагороджений Президентом України званнями "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

Валерій Іванович Пересоляк — власник та президент футбольного клубу Прем'єр-ліги "Минай", є засновником та власником компанії "Західна біопаливна група", яка спеціалізується на виробництві з корка та рослинних матеріалів.

За п'ять років клуб пройшов два дивізіони чемпіонату області, аматорський чемпіонат України та дві професіональні ліги, вийшовши влітку 2020 року до Прем'єр-ліги. Таких підвищень клуб досягнув за рахунок залучення президентом досвідчених гравців: ще в чемпіонаті області за клуб грали футболісти з досвідом Прем'єр-ліги.

Після створення клубу Валерій Пересоляк збудував стадіон "Минай-Арена" в своєму селі та відкрив дитячу футбольну академію в Ужгороді.

Окрім футболу Валерій Персоляк розвиває дзюдо: він керує Ужгородською районною федерацією дзюдо та є президентом дзюдо-клубу "Рандорі", проводив в Ужгороді міжнародні змагання з цього виду спорту.

Євген Станіславович Бейдерман — президент ФК "Поділля", власник ТОВ "Поділля Трейд Енергія". ФК "Поділля" виступає у Першій лізі чемпіонату України.

Особливу увагу Євген Бейдерман приділяє поліпшенню комерційної складової діяльності клубу, а також розвитку дитячо-юнацького сектору, аби змагання у Першій та Другій лігах стали основним джерелом для посилення клубів УПЛ та збірних України різних вікових груп.

Володимир Богданович Матківський — власник ФК "Карпати", відомий львівський бізнесмен та цукровий магнат, власник ТЗОВ "Радехівський цукор".

Володимир Матківський займається відродженням легендарного футбольного клубу ФК "Карпати". Наразі ФК "Карпати" є одним із найбільш перспективних клубів Першої ліги та претендентом на підвищення в класі за підсумками цього сезону. Сьогодні ФК "Карпати" перебувають на 1-му місці в групі А Першої ліги чемпіонату з 57 набраними очками в 18 матчах.

Завдяки Матківському ФК "Карпати" переїхали на нову тренувальну базу в селі Баратів. Також у планах реконструкція домашнього стадіону "Україна".

Тарас Зіновійович Гурик — Голова наглядової ради ФК "Прикарпаття", також підтримує баскетбольний клуб "Прикарпаття—Говерла". Знаний у бізнес-колах Прикарпаття як успішний бізнесмен, політик та меценат.

Приділяє велику увагу розвитку спорту у Івано-Франківську, особливо командним видам. Залучає до гри у баскетбол не тільки професійних та юних спортсменів, а й їх сім’ї. Вже вп’яте БК "Прикарпаття—Говерла" проводить змагання з сімейного баскетболу.