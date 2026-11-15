Байден назвал Зеленского "недостаточно благодарным". А было за что? - Игаль Левин
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Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал слова бывшего главы Белого дома о нынешнем президенте Украины
Там Байден в своих новых мемуарах жалуется, что Зеленский был недостаточно благодарен.
Благодарен за что? За то, что, зная о неизбежности полномасштабного вторжения, до начала войны фактически не поставили никакого тяжелого оружия?
Благодарен за что? За то, что сам Байден уже списал Украину и за двое суток до вторжения фактически советовал Кулебе спасать свою семью, вместо того чтобы думать о миллионах граждан Украины?
Благодарен за что? За то, что, когда Украина начала громить ВС РФ и выкинула их из-под Киева, из Херсона и из-под Харькова, американцы продолжали дозировать поставки дальнобойного вооружения и скручивали руки ограничениями на удары по российской территории?
Благодарен за что? За 31 "Абрамс", вокруг которых было столько возни, словно это 31 космический стратокрейсер в другое измерение отправить?
Благодарен за что? За то, что цокнули и начали давить на Киев, требуя прекратить удары по российским НПЗ, когда у Украины это начало получаться?
Да, США подкинули "химарей" и еще кучу годных ништяков, но давайте не будем делать вид, что все это было исключительно ради самой Украины.
Вашингтон увидел, что украинцы способны люто драться, а значит, можно поддержать Украину и ее руками ослабить РФ.
Что и было сделано, причем сравнительно дешевой ценой — несколькими десятками миллиардов долларов, без необходимости самим воевать с РФ.
Да, план сработал четенько, но при чем тут благодарность от Киева? Благодарить за то, что твоими руками решали, в том числе и чужие задачи?
Это очень извращенная логика.
И да, американцы еще те политические извращенцы, но у всего есть грань.
Байден реально думает, что в Киеве совсем инфантильные иди*ты сидят? Что Зеленский и его окружение не понимали, что США решали в этой войне собственные стратегические задачи?
Понимали, конечно, поэтому и благодарили соответственно — публично и не раз Зеленский благодарил США.
Как при Байдене, так затем и при Трампе.
Ожидать чего-то сверх этого — наивно, глупо и достаточно хамовато.
Байден мог бы проявить в своих мемуарах чуть больше снисхождения, как представитель сильной стороны, а не этой мелочности — мелочных людей нигде и никогда не любили.
Это, к слову, и про Трампа — жлобливая мелочность, одна из тех легаси, которые он после себя оставит.
Такер Карлсон, как-то говоря о президенте США, тогда это был Байден, сказал, что он убийца.
Что верно: любой президент сильной страны, которая проводит активную и агрессивную внешнюю политику, — убийца.
Это техническое описание, это не маркер, тут нет позитивных или негативных коннотаций.
И вот, казалось бы, вы можете оставить после себя легаси крутых парней-убийц, которые разворотили головы своим мировым соперникам.
Но нет, что Байден, что Трамп опускаются до мелочности, считая каждую копейку (потраченную в их же интересах!) или количество произнесенных слов "спасибо".
Поведение, уж точно не ожидаемое от лидеров передовой цивилизации нашего мира.
П**дец.
Источник — Facebook Игаля Левина.
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