Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал слова бывшего главы Белого дома о нынешнем президенте Украины

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Там Байден в своих новых мемуарах жалуется, что Зеленский был недостаточно благодарен.

Благодарен за что? За то, что, зная о неизбежности полномасштабного вторжения, до начала войны фактически не поставили никакого тяжелого оружия?

Благодарен за что? За то, что сам Байден уже списал Украину и за двое суток до вторжения фактически советовал Кулебе спасать свою семью, вместо того чтобы думать о миллионах граждан Украины?

Благодарен за что? За то, что, когда Украина начала громить ВС РФ и выкинула их из-под Киева, из Херсона и из-под Харькова, американцы продолжали дозировать поставки дальнобойного вооружения и скручивали руки ограничениями на удары по российской территории?

Благодарен за что? За 31 "Абрамс", вокруг которых было столько возни, словно это 31 космический стратокрейсер в другое измерение отправить?

Благодарен за что? За то, что цокнули и начали давить на Киев, требуя прекратить удары по российским НПЗ, когда у Украины это начало получаться?

Да, США подкинули "химарей" и еще кучу годных ништяков, но давайте не будем делать вид, что все это было исключительно ради самой Украины.

Вашингтон увидел, что украинцы способны люто драться, а значит, можно поддержать Украину и ее руками ослабить РФ.

Что и было сделано, причем сравнительно дешевой ценой — несколькими десятками миллиардов долларов, без необходимости самим воевать с РФ.

Да, план сработал четенько, но при чем тут благодарность от Киева? Благодарить за то, что твоими руками решали, в том числе и чужие задачи?

Это очень извращенная логика.

И да, американцы еще те политические извращенцы, но у всего есть грань.

Байден реально думает, что в Киеве совсем инфантильные иди*ты сидят? Что Зеленский и его окружение не понимали, что США решали в этой войне собственные стратегические задачи?

Понимали, конечно, поэтому и благодарили соответственно — публично и не раз Зеленский благодарил США.

Как при Байдене, так затем и при Трампе.

Ожидать чего-то сверх этого — наивно, глупо и достаточно хамовато.

Байден мог бы проявить в своих мемуарах чуть больше снисхождения, как представитель сильной стороны, а не этой мелочности — мелочных людей нигде и никогда не любили.

Это, к слову, и про Трампа — жлобливая мелочность, одна из тех легаси, которые он после себя оставит.

Такер Карлсон, как-то говоря о президенте США, тогда это был Байден, сказал, что он убийца.

Что верно: любой президент сильной страны, которая проводит активную и агрессивную внешнюю политику, — убийца.

Это техническое описание, это не маркер, тут нет позитивных или негативных коннотаций.

И вот, казалось бы, вы можете оставить после себя легаси крутых парней-убийц, которые разворотили головы своим мировым соперникам.

Но нет, что Байден, что Трамп опускаются до мелочности, считая каждую копейку (потраченную в их же интересах!) или количество произнесенных слов "спасибо".

Поведение, уж точно не ожидаемое от лидеров передовой цивилизации нашего мира.

П**дец.

Источник — Facebook Игаля Левина.