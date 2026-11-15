Им паспорт не нужен: в лесах пограничья засняли необычных "нарушителей" (видео)

Пограничники напомнили об опасности встреч с дикими животными

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В лесах Львовской области, у государственной границы, камеры наблюдения сняли волка, лисицу, зайца, косуль, оленей и дикого кабана. В объективы технических средств охраны границы попали лесные животные.

Интересные кадры опубликовал 7-й пограничный Карпатский отряд. Установленная техника помогает пограничникам следить за обстановкой на границе и наблюдать за жизнью лесных обитателей.

На записи звери неспешно идут среди деревьев и по лесным тропам. Камеры запечатлели их повседневную жизнь без вмешательства человека. Увидеть этих животных вблизи удается нечасто.

"Напоминаем: находясь в пограничной полосе, соблюдайте требования пограничного режима, установленные правила и маршруты движения. Это важно для вашей безопасности, ведь встреча с дикими животными может представлять угрозу жизни и здоровью", – предупредили в 7-м пограничном Карпатском отряде.

Как сообщал "Телеграф", волка зафиксировали в Нижней Апше на Тячевщине: он перебегал центральную дорогу и заходил во двор.