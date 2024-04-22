Безуглая передумала уходить из фракции "Слуга народа": как это объяснила

Заявление о выходе из фракции она написала еще 6 января

Народный депутат Марьяна Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа". Однако она не будет возвращаться в партию СН.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Безуглая пояснила, что приняла соответствующее решение, "чтобы не подводить президента в трудные времена".

"Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию. Не все, далеко не все нравится, но попробую улучшить, что в моих силах. В партию "Слуга народа" возвращаться не буду", — подчеркнула нардеп.

Как известно, Безуглая заявила о своем выходе из фракции в январе. Это произошло на фоне скандалов, потому что нардеп в последние месяцы 2023 года критиковала высшее военное руководство, в частности экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам нардепа, "Слуга народа" — слабая партия. Безуглая объявила о выходе из фракции и партии.

28 марта Безуглая сообщила, что подавала заявление о выходе из фракции СН. Но, по ее словам, это заявление якобы не было принято.

Ранее "Телеграф" писал, как Безуглая пыталась "устроиться на работу". Но ее кандидатуру отклонили. После этого началось бурное обсуждение, к которому присоединились другие нардепы.