"Недопустимая ошибка": нардеп объяснил, почему Рада не рассматривает вопрос демобилизации

Нардеп убежден, что сначала Украине нужно усилить свою армию, и только потом проводить демобилизацию

Норма о демобилизации, которую убрали из закона о мобилизации, была ошибочно включена в документ. И, несмотря на критику в обществе, провести демобилизацию сейчас было бы попросту невозможно, так как сперва нужно мобилизовать новых людей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. При этом он отметил, что военное командование уже начало решать вопрос ротации подразделений.

Никита Потураев подчеркнул, что военно-политические руководство не обещало, что будет демобилизация. И критика в обществе после того, как эту норму убрали из нового закона, не обоснована.

"Проблема в том, насколько я помню, что никто из военно-политического руководства не обещал демобилизацию. То, что она была (в документе- ред.), не значит, что ее кто-то обещал. Это, очевидно, была ошибочная норма, она была оттуда убрана. А почему она была ошибочна, это совершенно понятно. Чтобы кого-то демобилизовать, ты должен кого-то мобилизовать. Оно не бывает иным способом", — сказал Никита Потураев.

Он добавил, что никаких обещаний касательно демобилизации быть не может до тех пор, пока точно неизвестно, насколько армия снабжена личным составом. А норма о демобилизации через 36 или 48 месяцев службы "совершенно недопустимая ошибка". При этом он отметил, что командование уже начало решать вопрос о ротации военных.

"Совершенно неважно, что вы там написали о дополнительной нормативке от Кабмина, от Министерства обороны, от Генерального штаба, людям это все равно. Люди увидели бы 36 или 48 месяцев и потребовали бы реализацию своего права. Да, безусловно, вопросы ротации должны быть решены. И я знаю, что сейчас командование эти вопросы уже начало решать", — подчеркнул нардеп.

Подробнее о мобилизации и демобилизации в Украине читайте в материале: "Я вынужден задуматься о введении военной цензуры": нардеп Потураев о мобилизации, кризисе в Раде и блокировании Telegram

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда может появиться законопроект о демобилизации. В Минобороны говорят, что на это может уйти лишь несколько месяцев.