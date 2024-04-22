Замена Натальи Гуменюк найдена: уже известно, кто станет новым спикером Сил обороны Юга

Им стал капитан третьего ранга

После скандала и увольнения Наталии Гуменюк с должности главы Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Украины, ей нашли замену. Новым главой станет спикер военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук.

Об этом сообщает "Укринформ", опираясь на данные источники.

"Начиная с сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины", – сказал Плетенчук.

Что известно о Плетенчуке?

С начала 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской областной государственной администрации и Силах обороны Николаева. После освобождения Херсона от оккупантов в ноябре 2022 года полгода был начальником прессслужбы в Силах обороны города (Тактическая группа "Гром").

В мае 2023 стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Напомним, что увольнению Гуменюк предшествовал скандал с журналистами, которые призвали устранить ее из-за якобы препятствия освещения российских военных преступлений. Сама офицер отрицала обвинения и заявила, что это неправда. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования.

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попала в скандал после того, как довела жену военного до слез.