Компания Сента Фарм выступила партнером благотворительного забега в поддержку ГУР

Более 2000 участников преодолели трассы различной сложности с многочисленными препятствиями, чтобы не только одержать победу, но и внести свой вклад в поддержку украинских защитников.

Украинский производитель сертифицированных медицинских изделий для остановки кровотечения (гемостатиков) — компания СЕНТА ФАРМ выступила партнером благотворительного забега Spartan Kyiv 2024, который состоялся 20 апреля на Трухановом острове в столице.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Мероприятие состоялось в поддержку Главного управления разведки Министерства Обороны Украины (ГУР). Более 2000 участников преодолели трассы различной сложности с многочисленными препятствиями, чтобы не только одержать победу, но и сделать свой вклад в поддержку украинских защитников.

СЕНТА ФАРМ также присоединилась к мероприятию, представив брендированное препятствие-метание копья, также на информационном поинте компании каждый желающий мог пообщаться с представителями компании, где была представлена продукция — сертифицированные гемостатики украинского производства.

Всего в рамках благотворительного забега удалось собрать более 3 миллионов гривень. Эти средства будут направлены на закупку дронов для разведчиков, которые помогут им эффективнее выполнять свою работу на поле боя, и на помощь тяжелораненому воину ГУР МОУ.

"Мы гордимся тем, что стали партнером Spartan Kyiv 2024 и присоединились к поддержке украинских разведчиков, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей свободы и независимости. Это наш общий вклад в победу Украины", — заявили в компании.

СЕНТА ФАРМ выражает искреннюю благодарность организаторам, участникам, партнерам и спонсорам, и всем, кто присоединился к этому важному мероприятию в поддержку украинских разведчиков и военных.

СЕНТА ФАРМ — украинский производитель медицинских средств для остановки кровотечения под брендом "Гемостатик". Компания предлагает сертифицированную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, и используется военными, медиками, спасателями и гражданскими лицами для остановки кровотечения при ранениях и травмах.