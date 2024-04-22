Компанія Сента Фарм виступила партнером благодійного забігу на підтримку ГУР

Більше 2000 учасників подолали траси різної складності з численними перешкодами, щоб не лише здобути перемогу, але й зробити свій внесок у підтримку українських захисників.

Український виробник сертифікованих медичних виробів для зупинки кровотечі (гемостатиків) — компанія СЕНТА ФАРМ виступила партнером благодійного забігу Spartan Kyiv 2024, що відбувся 20 квітня на Трухановому острові у столиці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

Захід відбувся на підтримку Головного управління розвідки Міністерства Оборони України (ГУР). Більше 2000 учасників подолали траси різної складності з численними перешкодами, щоб не лише здобути перемогу, але й зробити свій внесок у підтримку українських захисників.

СЕНТА ФАРМ також долучилася до заходу, представивши брендовану перешкоду-метання списа, також на інформаційному поінті компанії кожен бажаючий міг поспілкуватися з представниками компанії, де була представлена продукція — сертифіковані гемостатики українського виробництва.

Загалом у межах благодійного забігу вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для розвідників, які допоможуть їм ефективніше виконувати свою роботу на полі бою, та на допомогу важкопораненому воїну ГУР МОУ.

"Ми пишаємося тим, що стали партнером Spartan Kyiv 2024 та долучилися до підтримки українських розвідників, які щодня ризикують своїм життям заради нашої свободи та незалежності. Це наш спільний внесок у перемогу України", — заявили в компанії.

СЕНТА ФАРМ висловлює щиру вдячність організаторам, учасникам, партнерам та спонсорам, і всім, хто долучився до цього важливого заходу на підтримку українських розвідників та військових.

СЕНТА ФАРМ – український виробник медичних засобів для зупинки кровотечі під брендом "Гемостатик". Компанія пропонує сертифіковану продукцію, що відповідає міжнародним стандартам якості, і використовується військовими, медиками, рятувальниками та цивільними особами для зупинки кровотечі при пораненнях і травмах.