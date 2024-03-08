Залужный в Британии будет лучше многих дипломатов: политолог назвал причины

Назначение эксголовкома на должность посла – весьма положительный шаг

Владимир Зеленский 7 марта согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По мнению политолога Максима Яли, такое назначение — крайне своевременно.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "Телеграфу". Он отметил, что бывшего главкома ВСУ хорошо знают в Лондоне.

"У нас с середины прошлым летом отсутствует посол в Великобритании, которая является одним из главных партнеров Украины. Эта страна оказывает нам колоссальную военную и финансовую помощь, она первой подписала с нами договор о сотрудничестве в сфере безопасности. И было большим упущением, что да долго не назначался туда наш посол", — отмечает эксперт.

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По мнению Яли, Залужный даст фору любому дипломату и его назначению на эту должность очень положительный шаг.

"Экс-головком хорошо известен в Великобритании. Также такое вероятное назначение демонстрирует, что основная сфера сотрудничества, которая интересует Украину – военная. И в этом плане Залужный как бывший главком даст фору любому дипломату (с точки зрения экспертизы, знаний, понимания ситуации). Наверное, у него уже есть связи с Минобороны Великобритании. Теперь прибавятся и с политическим руководством. Кроме того, Залужный имеет высокий авторитет, в том числе политический, причем не только в Украине. С этим частично связано его назначение на дипломатическую должность", — считает Максим Яли.

Политолог напомнил, что в феврале увольнение Залужного с должности главкома ВСУ принесло незаурядный раскол в украинское общество. Большая часть граждан не поддержала решения Зеленского, были и такие, кто резко критиковал президента. Ряд соответствующих публикаций был и в иностранных СМИ. Некоторые утверждали, что именно политические амбиции Залужного якобы могли быть одной из возможных причин отставки. Рейтинг доверия главка превышал рейтинг Зеленского.

"Фактически Залужный был единственным возможным конкурентом Зеленского на предстоящих президентских выборах. Так что это было также частью мотивации главы государства назначить экс-головкома послом. Чтобы прекратить всевозможные инсинуации, не давать повод своим политическим оппонентам (прежде всего – сторонникам экс-президента Порошенко) разгонять", – подчеркнул Яли.

Эксперт убежден, что в целом подобные настроения негативно отражались и на рейтингах Зеленского и на единстве украинского общества. Этого нельзя допускать в условиях продолжающейся войны с Россией, подытожил политолог.

Полную версию материала о том, что стоит за решением украинской власти назначить бывшего главкома Залужного послом в Великобритании, читайте в статье "Телеграфа": Экс-головком Залужный в роли посла в Британии

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Залужный станет эффективным дипломатом в контексте войны против России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.