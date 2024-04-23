"Падре, вы серьезно?": известный священник попал в скандал, пошутив об ударе по харьковской телебашне

В сети пользователи не оценили "чувство юмора" священника

В понедельник, 22 апреля, российская армия в очередной раз обстреляла Харьков, уничтожив телебашню. Священник православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Дедюхин, пошутив в отношении харьковчан, оставшихся без доступа к телемарафону, и попал в скандал.

Соответствующее сообщение священник опубликовал в Facebook. Пользователи сети не оценили "юмора" служителя церкви и назвали его нравственные и интеллектуальные качества сомнительными.

"Сообщают, что проклятые враги в Харькове повредили самое святое — телебашню, которая транслировала телемарафон. Ужос! И что теперь мудрому нароту делать? Откуда узнавать правду???", — говорится в тексте священника ПЦУ.

Уже через несколько часов после публикации скандала в медиа, Дедюхин удалил свое сообщение.

Большинство пользователей сети были возмущены постом и не поняли сути этого юмора.

Напомним, протоиерей ПЦУ и настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин, по совместительству депутат городского совета от "Европейской Солидарности", в июне 2023 года возглавил пресс-службу Полтавского горсовета.

Дедюхин уже не впервые попадает в скандал, он "известен" своими заявлениями по поводу озлобленных войной украинцев, а также права женщин на аборты. Кроме того, в 2022 году священник заявил, что один из храмов под Бучей отказался перейти в ПЦУ.

Однако Александр Дедюхин также говорил, что убивать оккупантов, которые пришли на нашу землю, чтобы совершать убийства, насилие и мародерство, не грех.

Ранее "Телеграф" писал, что скандал с Наталией Гуменюк получил продолжение. Она сравнила журналистов с шакалами.