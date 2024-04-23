"Падре, ви серйозно?": відомий священник потрапив у скандал, пожартувавши про удар по харківській телевежі

У мережі користувачі не оцінили "почуття гумору" священника

У понеділок, 22 квітня, російська армія вчергове обстріляла Харків, знищивши телевежу. Священник православної церкви України (ПЦУ) Олександр Дедюхін, пожартувавши щодо харків'ян, які залишились без доступу до телемарафону, потрапив у скандал.

Відповідний допис священник опублікував у Facebook. Користувачі мережі не оцінили "гумору" служителя церкви, і назвали його моральні та інтелектуальні якості сумнівними.

"Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше — телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужос! І шо тепер мудрому нароту робити? Звідки дізнаватися правду???", — йдеться у тексті священника ПЦУ.

Вже через кілька годин після публікації скандалу у медіа, Дедюхін видалив свій допис.

Більшість користувачів мережі були обурені постом та не зрозумілі суті цього гумору.

Нагадаємо, протоієрей ПЦУ та настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін, за сумісництвом депутат міської ради від "Європейської Солідарності", у червні 2023 року очолив пресслужбу Полтавської міськради.

Дедюхін вже не вперше потрапляє у скандал, він "відомий" своїми заявами щодо озлоблених війною українців, а також права жінок на аборти. Окрім цього у 2022 році священник заявив, що один з храмів під Бучею відмовився перейти до ПЦУ.

Проте Олександр Дедюхін також казав, що вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом.

Раніше "Телеграф" писав, що скандал з Наталією Гуменюк отримав продовження. Вона порівняла журналістів із шакалами.