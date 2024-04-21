В Киеве после громкого скандала в ресторане уволили работника Департамента стратрасследований Нацполиции

Руководство МВД быстро отреагировало

Сотрудника департамента стратегических расследований Нацполиции Виталия Манасяна уволили после скандала в столичном ресторане Good Wine. По данным очевидцев, полицейский занял чужой столик и грубо общался с персоналом.

Об этом на своей странице в Fecebook сообщил украинский бизнесмен Максим Шкиль. По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, в 9:30 утра.

Шкиль рассказал, что заранее заказал столик. По его словам, когда он пришел в заведение, администраторы сообщили, что место занял другой мужчина, на что они в ответ матом услышали: "вы две дуры, здесь сидеть буду я".

"После чего посетитель резерв отбросил и сел за стол. После того как с данным "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, девушка, сидевшая с ним говорит: "вы даже не представляете, кто мы", — написал предприниматель.

Он сообщил, что этим мужчиной оказался работник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян. По словам Шкиля, сотрудник полиции ездит на Audi RS 6 и завтракает в Гудвайне. Позже предприниматель сообщил об увольнении Манасяна.

"Друзья, совместно в очередной раз сегодня подтвердили, что вместе мы сила. Получил многочисленные сообщения с характеристикой героя дня Виталия Манасяна, все исключительно негативные, с примерами, свидетельствующими о системности такого дерзкого поведения", – отметил он.

Шкиль поблагодарил руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины за быструю реакцию. По его словам, это свидетельствует о том, что такое поведение недопустимо и не может бросать тень на высокое звание полицейского, среди которых много порядочных и преданных профессии людей.

"Надеюсь, что сегодняшнее увольнение придаст Виталию немного вежливости и скромности и станет примером для многих таких "Виталиев", как бывает в жизни", — написал он.

В свою очередь в Нацполиции подтвердили, что это действительно был их сотрудник, пишет "Украинская правда". Сотрудники ведомства изучили сообщение в соцсетях, пообщались с администрацией заведения и свидетелями, после чего согласовали с председателем Нацполиции Иваном Выговским увольнение оперуполномоченного.

Руководитель Департамента стратегических расследований Андрей Рубель отметил, что сотрудникам, которые позорным поведением порочат честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения – не место в полиции.

Напомним, во время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-инфо", глава Службы безопасности Украины устранил руководителя департамента кибербезопасности Илью Витюка. Какое-то время он будет проходить службу в боевом подразделении.