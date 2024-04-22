"Вы же наша Ванга": нумерологический "прогноз" по поводу войны от скандальной нардепки Богуцкой насмешил украинцев

Пользователи бурно восприняли сообщение депутата

В понедельник, 22 апреля 2024 года, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая опубликовала "нумерологический прогноз" на этот день. Она написала о развороте событий.

Нардепка сравнила сегодняшнюю дату с датой начала полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится на личной странице Елизаветы Богуцкой в соцсети Facebook.

24.02.22.

22.04.24.

Мне кажется, что должен произойти разворот событий", – написала Елизавета Богуцкая.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на подобный прогноз. Кто-то решил, что таким образом от чего-то пытаются отвлечь внимание, а некоторые написали насмешливые комментарии. Но были и пользователи, которые написали, что тоже чувствуют, что скоро что-то должно измениться.

Отметим, Елизавета Богуцкая не впервые попадает в скандал из-за сообщений в соцсетях. В октябре 2022 года она назвала обстрелы Россией восточных и южных областей Украины нелогичными и упомянула об "одном народе". Украинцы бурно отреагировали на сообщение нардепки.

Елизавета Богуцкая также известна публичным отрицанием существования коронавируса. Во время пандемии она носила маску из крупной сетки.

Богуцкая в октябре 2018 года совершила ДТП – она сбила человека насмерть. Депутат утверждала, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая остается во фракции "Слуга народа". Однако в партию она не вернется.