Запрет будет, но есть нюанс: нардеп рассказал, когда примут важный законопроект об УПЦ МП

Комитет учел замечания Министерства юстиции

В Украине уже готов исправленный законопроект о запрете УПЦ МП и за него окончательно смогут проголосовать украинские депутаты. Что происходит с этим законопроектом и тормозят ли этот процесс в Верховной Раде?

Ответ на этот вопрос в интервью "Телеграфу" дал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он говорит, что законопроект о запрете УПЦ МП уже готов.

"Никто уже не тормозит, он готов. Комитет учел замечания Министерства юстиции, Государственной службы этнополитики и свободы совести", — говорит он.

Потураев добавил, что когда это будет готово, табличка с правками появится на сайте. И это уже будет означать, что Верховная Рада готова официально его рассматривать.

У нардепа спросили, проголосуют ли до начала лета этот законопроект. Нардеп ответил, что занимается этим вопросом.

"Я буду это предлагать. Это зависит не только от меня. Я это уже предложу. Но будет как раз согласительным советом. И будет понятно", — акцентировал он.

Больше о запрете УПЦ МП, министра культуры и мобилизации в Украине читайте в нашем материале — "Я вынужден задумываться о введении военной цензуры: нардеп Потураев о мобилизации, кризисе в Раде и блокировании Telegram".

Ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Говорун рассказал, как освободить церковь от русских идей. По его словам, если просто запретить УПЦ, она действительно перейдет в катакомбы.