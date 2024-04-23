Смерть мобилизованного в Закарпатье: омбудсман сообщил скандальную деталь

Мужчина умер из-за тяжелого заболевания

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство относительно смерти мобилизованного мужчины в Закарпатье, который умер по дороге в учебный центр. Мужчина получил справку от военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности к военной службе.

Эту ситуацию омбудсман держит на личном контроле. Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram.

"Известно, что украинец, согласно справке ВВК, был признан годным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле. Также мои Представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства", ― написал Лубинец.

Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона 23 апреля 2024 года по факту смерти мобилизованного зарегистрировала уголовное производство. По предварительным данным, рассматривается квалификация по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Расследованием будут заниматься следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Напомним, на Закарпатье произошел трагический инцидент — мобилизованный мужчина скончался по дороге в учебный центр. У него случился эпилептический приступ.

Офицер оказывал ему медицинскую помощь и вызвал "скорую". Однако спасти мужчину не удалось. По факту смерти мобилизованного гражданина назначена служебная проверка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницком мужчина скончался после общения с сотрудниками ТЦК и медиками. Об инциденте написала мать умершего.

Она сообщала, что ее сыну стало плохо и ему не оказали помощь. В Хмельницком областном ТЦК и СП отреагировали на эти обвинения и сделали заявление.