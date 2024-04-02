В Хмельницком мужчина умер после общения с ТЦК и медкомиссией: появилась официальная реакция

Тревогу забила мать умершего

Жительница Хмельницкого обвинила сотрудников местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в угрозах и неоказании помощи ее сыну, который через два дня скончался в больнице. 2 апреля появилась официальная реакция Хмельницкого областного ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что информация об угрозах от сотрудников ТЦК и об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья не соответствует действительности. Об этом пишет пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Что известно о смерти мужчины после визита в центр

Жительница Хмельницкого Наталья Антонюк опубликовала в соцсети Facebook сообщение, что ее сына, Панасюка Андрея, 27 марта забрали в местный ТЦК. Там над ним якобы издевались и у него поднялось давление.

По словам женщины, жалобы ее сына игнорировали. Однако его все же госпитализировали в больницу, где он умер за двое суток. Ему сделали нейрохирургическую операцию, но спасти жизнь не удалось.

Повреждения мозга оказались несовместимыми с жизнью. После смерти сына женщина подала жалобу в Министерство обороны.

Подробности от Хмельницкого областного ТЦК и СП

Пресс-служба сообщила, что гражданину вручили повестку для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВЛК. Он не имел права на отсрочку согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также этот гражданин находился в розыске из-за избегания службы в Вооруженных силах.

Когда мужчина начал проходить комиссию, то у него обнаружили заболевание. Ему выдали повестку на дообследование в медицинском заведении. Пресс-служба отмечает, что гражданину стало хуже уже в больнице.

"Ухудшение состояния здоровья военнообязанного и наступление летального случая произошло уже в медицинском заведении во время дообследования. Следовательно, информация, которая распространяется в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья ― не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ распространялось сообщение, что мужчина застрелился из табельного оружия полицейского из-за того, что его забрали в ТЦК. Но эта версия не подтвердилась. У самоубийцы были психические расстройства.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из мужчин следует посетить ТЦК с 1 апреля. Повестки ждать не нужно.