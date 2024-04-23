Смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсман повідомив скандальну деталь

Чоловік помер через важке захворювання

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження стосовно смерті мобілізованого чоловіка на Закарпатті, який помер дорогою в навчальний центр. Чоловік отримав довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до військової служби.

Цю ситуацію омбудсман тримає на особистому контролі. Про це Дмитро Лубінець написав в Telegram.

"Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини", ― написав Лубінець.

Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 23 квітня 2024 року по факту смерті мобілізованого зареєструвала кримінальне провадження. За попередніми даними, розглядається кваліфікація по ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Розслідуванням будуть займатись слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, на Закарпатті стався трагічний інцидент ― мобілізований чоловік помер по дорозі у навчальний центр. У нього стався епілептичний напад.

Офіцер надавав йому домедичну допомогу та викликав "швидку". Проте врятувати чоловіка не вдалось. За фактом смерті мобілізованого громадянина призначено службову перевірку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Хмельницькому чоловік помер після спілкування зі співробітниками ТЦК та медиками. Про інцидент написала матір померлого.

Вона повідомляла, що її сину стало погано і йому не надали допомогу. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на ці звинувачення та зробили заяву.