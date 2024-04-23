На Закарпатье военнообязанный умер, когда его везли в учебный центр: озвучена причина
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По данному факту назначена служебная проверка
На Закарпатье произошла трагедия. Мужчина умер по дороге в военный учебный центр.
Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП. Отмечается, что смерть у военнообязанного наступила из-за эпилепсии.
"По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели", — говорится в сообщении.
В ТЦК отметили, что по данному факту назначена служебная проверка.
"Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего", — добавили военные.
Напомним, ранее жительница Хмельницкого обвинила сотрудников местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в угрозах и неоказании помощи ее сыну, который через два дня скончался в больнице. 2 апреля появилась официальная реакция Хмельницкого областного ТЦК и СП..
Также в СМИ распространялось сообщение, что мужчина застрелился из табельного оружия полицейского из-за того, что его забрали в ТЦК. Но эта версия не подтвердилась. У самоубийцы были психические расстройства.
Ранее "Телеграф" сообщал, кому из мужчин следует посетить ТЦК с 1 апреля. Повестки ждать не нужно.