"Никогда не вернется": Чмут объяснил, что было не так с увольнением Залужного и что с ним будет дальше

Зеленский мало объяснил гражданам мотивацию своего поступка

Валерий Залужный после своего увольнения уже вряд ли вернется к военной службе. А новому главкому и его команде еще нужно время, чтобы показать результаты.

Такое мнение выразил известный волонтер и ветеран АТО Тарас Чмут в интервью "Украинской правде". По его словам, сейчас он уже не помнит, как отнесся к увольнению главкома, но отметил, что не хотел бы сейчас оценивать работу нового главы ВСУ.

"Потому что о должностных лицах нужно говорить по результатам пребывания, а не в момент назначения на должность. В обществе было очень много бурления. А я считаю, что людям нужно давать нормальную возможность проявить и показать себя.

Давайте дадим новому главкому возможность реализовать свое видение этой войны и потом посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, мы очень сильно удивимся и победим, а может быть, будет наоборот.

Мы же вроде бы говорим об украинских боевых генералах, которые много лет на боевых должностях в украинской армии воюют с россиянами. Здесь все должны быть хорошими. А у нас почему-то в обществе это очень странно воспринялось как мне кажется", — сказал он.

Чмут также сказал, что он как человек, который по работе причастен к разным должностным лицам в этой стране, имеет представление, почему произошло увольнение Залужного, но раскрывать это он публично не стал. В то же время волонтер согласился с тем, что сам Зеленский мало объяснил гражданам мотивацию своего поступка, но совершать его или нет — его право и ответственность.

"Я думаю, что Валерий Федорович никогда уже не вернется в военную службу и войну в роли командующего. Как сложится его будущая карьера, покажет только время", — сказал Чмут, отвечая на вопрос о возможной будущей политической карьере Залужного.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чмут сделал тревожное заявление по ситуации с военными.