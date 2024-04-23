"Все вже уточнено": Подоляк розповів, коли Залужний поїде послом до Лондона

До остаточного призначення залишилося пройти низку процедур

Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вже найближчим часом може офіційно бути призначено на посаду посла у Великій Британії. Це включає виконання всіх протокольних процедур.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "Київ 24". За його словами, це питання "тижнів".

"Наскільки я пам’ятаю офіційно там все вже уточнено. Тобто він (Залужний, — ред) буде офіційно послом. Мається на увазі щодо агремана і протокольної процедури через МЗС. Я думаю, що це вже питання тижнів, там необхідно вирішувати деякі логістичні складові", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що не бачить жодної причини політизувати питання призначення Залужного та закликав людей ставитися до питання ротації управлінських кадрів спокійніше.

За його словами, бувають різні причини того, щоб проводити кадрові зміни в умовах війни, зокрема й переведення людини на нову роботу.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського.

7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

22 квітня з’явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом.