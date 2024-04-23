Главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил, почему не стоит ждать коренного перелома в войне и перехода ВСУ к наступлению

Президенты Украины и США обсудили будущий пакет американской военной помощи нашей стране, который может начать реализовываться уже на этой неделе. Не исключено, что мы получим более современную версию ракет ATACMS. Параллельно с этим Великобритания анонсировала самый большой с начала российской агрессии пакет военной помощи для Украины.

Тенденции обнадеживающие. Они говорят о том, что партнеры прислушались к нашим просьбам – и начали давать необходимое оружие. Осталось только дождаться решения вопроса в Сенате и возобновления поставок из США.

Однако в ближайшие недели, даже с возобновлением этих поставок, вряд ли стоит ожидать перелома и перехода к наступательным действиям со стороны ВСУ. Скорее эти партии боеприпасов должны помочь сдержать новое наступление российской армии, которое анонсируется на май-июнь, максимально истощить противника, накопить собственные силы, в том числе и боеприпасы, и потом в какой-то перспективе думать о контрнаступлении.

Нам также нужно иметь в виду, что после выборов в США, если к власти придет Трамп, политическая повестка в Штатах может коренным образом измениться – и помощь Украине снова окажется под вопросом. Нужно быть готовым к этому развитию событий, наращивать собственное производство вооружений и работать в этом смысле с европейскими партнерами.