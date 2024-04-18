Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, почему на Западе возникли сомнения в способности Украины и дальше противостоять агрессору

В апреле мы видим новую волну разговоров о переговорах по завершению российско-украинской войны.

С моей точки зрения, есть три вектора активизации данной темы.

Первый – российский. Страна-агрессор через разных спикеров активизировала тему возможности переговоров с Украиной. Но на своих условиях, так как россияне сейчас владеют инициативой на фронте. Похоже, цель Кремля – до намеченного на середину июня в Швейцарии саммита мира показать, что РФ также готова к переговорам. Но, подчеркиваю, на своих условиях.

Ведь после саммита мира уже Украина, получив консолидированную поддержку, общую позицию некого количества стран, сможет выступать миротворцем. Демонстрировать, что мы, базируясь на международной позиции (невыгодной Кремлю), готовы вести переговоры с РФ. Исходя их такого расклада, россияне усилили "миротворческую" риторику, продвигая свое видение завершения войны.

Этот же вектор продвигает и Китай, который, по сути, является союзником России, что следует, наконец, официально признать. И учитывать в нашей реальной политике. Чего, увы, нет…

Второй вектор – украинский. Саммитом в Швейцарии на основании нашей формулы мира мы тоже поднимаем тему переговоров. Пытаясь перебрать инициативу в этом процессе на себя.

То, что мы уже говорим о готовности к переговорам (на наших условиях, которые тождественны международному праву, базирующемуся на уважении территориальной целостности, суверенитета) – показательно. Ведь договариваться нужно с кем-то. А у нас есть указ, запрещающий вести переговоры с Путиным, который после мартовских выборов выглядит еще и как нелегитимный президент, по крайней мере, с нашей точки зрения.

Как бы то ни было, но переговорный трек Украина начинает. Будет он заключаться лишь в словах или определенных действиях – время покажет.

Третий вектор – западный. Похоже, американцы и европейцы всё больше задумываются о начале переговорного процесса с РФ. Об окончании российско-украинской войны на приемлемых для Запада условиях. А начали сейчас серьезно об этом задумываться в США и Европе (риторика многих лидеров об этом говорит, как и их переговоры с Китаем), с моей точки зрения, в том числе потому, что они видят проблемы в Украине. И осознают, что здесь им сейчас не на кого ставить.

Если в начале широкомасштабной войны украинская нация была консолидирована, показывала готовность к сопротивлению, то на сегодняшний день она, увы, разобщена. И демонстрирует (мобилизационный кейс это четко показал) неготовность, даже нежелание к сопротивлению.

И речь не только о невосприятии многими ужесточения условий мобилизации, но и о других внутренних противостояниях, которые усилились. Вместо того, чтобы консолидировать нацию, мы даже в военное время умудряемся находить поводы для разобщения. По самым нелепым поводам! Мы сейчас спорим о Булгакове, языке, религии, продолжаем сносить памятники, хоть не всем это нравится.

Украинская нация – не моноэтнична, не монокультурна, не монорелигиозна. Она очень многогранна, разнообразна, соткана из разных народов, культур, языков и религий. И мы почему-то, не вылеченные даже войной, продолжаем разделять себя по всем этим признакам. Умные правители, хотя бы во время войны, тем более в такой кризисный момент, как сейчас, когда агрессор давит с новой силой, а зарубежная помощь ослабла, старались бы объединить нацию. Наложить мораторий на вопросы, которые нас разделяют.

У нас же, к сожалению, всё делается с точностью до наоборот. Причем делают это люди во власти, которые и сами не воюют, и детей своих на войну не посылают.

Происходящий раздрай, раскол видят как наши враги, так и наши партнеры. И делают соответствующие выводы. В том числе – педалируя тему переговоров.