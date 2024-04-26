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Измена под градусом: как экс-глава Nemiroff становится водочным королем России без последствий для себя в Украине

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Александр Глусь (справа) показывает водку своему российскому "соратнику"
Александр Глусь (справа) показывает водку своему российскому "соратнику"

Александр Глусь не только не остановил бизнес в России, но продолжает его развивать

Крупнейший изготовитель водки в российской республике Карелия работает над логистическим центром и планирует расширить мощности. Какое отношение это имеет к Украине? Прямое, ведь все это инвестирует известный украинский предприниматель Александр Глусь. Недавно он фактически управлял водочной компанией Nemiroff. А теперь платит немалые налоги в бюджет страны-агрессора.

Глусем очень довольны в Карелии. "У нас появился инвестор, и мы гордимся, что завод производит качественную продукцию", – заявил недавно местный губернатор Артур Парфенчиков. Он как раз отбывал визит на крупнейшем производителе водки в регионе – Петровском ЛВЗ. Формально этим инвестором является зарегистрированная в 2017 году в Петрозаводске компания "Алковорлд". В то время, в разгар российской агрессии, она приобрела имущественный комплекс "Петровского" вместе с торговыми марками у российского спиртового холдинга "Росспиртпром". На церемонии открытия завода в 2017 году Парфенчиков признался, что именно он завел на завод нового владельца, с которым он быстро нашел общий язык и стал работать как соратник.

"Соратником" Парфенчикова, который был одногруппником главного российского борца с Иблисом Дмитрия Медведева, оказался известный украинец. Это Александр Глусь, единоличный владелец ООО "Алковорлд" и бывший глава совета директоров одного из крупнейших в Украине алкогольных холдингов — Nemiroff. Вместе с отцом, бывшим нардепом и членом фракции Партии регионов Степаном Глусем, он при Януковиче контролировал около 25% акций Nemiroff. С 2011-го по 2014 год Глуси блокировали попытки владельцев 75% акций — Якова Грибова и Анатолия Кипиша – установить контроль над предприятием. Только в марте 2014 года, после бегства Януковича, Грибов и Кипиш смогли перехватить контроль над Nemoriff. Впоследствии Глуси проиграли Грибову и Кипишу суд в Лондоне, и в 2017 году окончательно потеряли долю в Nemoriff.

После фиаско в Nemoriff Глусь начал алкогольный бизнес в России. И стал едва ли не главным фаворитом Парфенчикова (доверенное лицо Владимира Путина). "Я хотел бы поблагодарить Александра Степановича Глуся за то, что он решился на этот шаг, что он пришел в Карелию. По его словам, Карелия становится ему все ближе и ближе. И как-то в нашем телефонном разговоре он сказал: еду на свою вторую родину. Мне было приятно. Он человек мира, но Карелия его тоже зацепила", — говорил Парфенчиков в 2017 году.

"Я уверен, что все, что мы будем делать в будущем, будет приносить пользу Карелии и России в целом", – отвечал ему взаимностью довольный Глусь.

Семь лет назад после аннексии Крыма и захвата Россией части Донбасса вести бизнес в РФ для украинцев было законно, но неэтично. Однако многие наши предприниматели закрывали глаза на "небольшую агрессию". После широкомасштабного вторжения в феврале 2022 все изменилось. Из российских бизнесов стали выходить сотни компаний, в том числе украинские. К примеру, "Метинвест" Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука приняли решение о ликвидации своих "дочек" в РФ и Беларуси. Глусь, оставаясь гражданином Украины, не попытался даже переписать свой бизнес на доверенных лиц. И решил увеличить свои активы в стране, которая начала физически уничтожать его "первую родину" город за городом.

Что интересно, этой активности гражданину Украины Глусю содействуют российские власти. Так, в июне 2023 года комиссия по контролю над иностранными инвестициями в России (ее возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин) приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций завода "Амбер Пермалко" новому владельцу. Им стало ООО "Алковорлд" из Петрозаводска. Через несколько месяцев сделка была закрыта и Глусь получил полный контроль над этим заводом, став его бенефициарным владельцем. Это позволило ему войти в топ-15 крупнейших производителей алкоголя в РФ.

По подсчетам "Телеграфа", только в 2022 году "Алковорлд" (с Петровским ЛВЗ в его составе) и завод "Амбер Пермалко" перечислили в российский госбюджет более 5,7 млрд рублей налогов. Это примерно 63 млн долларов по текущему курсу. По итогам прошлого года эти показатели должны быть соразмерными.

Бизнес Глуся в России идет хорошо. На днях "Алковорлд" анонсировал начало экспорта своих алкогольных напитков. До этого времени его основными рынками сбыта были Карелия, Москва и Санкт-Петербург. А теперь, возможно, Глусь начнет зарабатывать на продаже водки и настоек в страны — сателлиты РФ. К примеру, Беларусь.

Инвестиционная активность Глуся в России, которую он не скрывает, похоже, каким-то образом остается без внимания СБУ и СНБО. Против него до сих пор не введены никакие санкции в Украине и не возбуждены уголовные производства. А недавно Парфенчиков даже заявил, что у его "соратника" Глуся есть паспорт гражданина Венгрии. "Что такого, что владелец нашего возрожденного ликеро-водочного завода имеет венгерский паспорт? Деньги свои он вкладывает в Карелию, специалистов он привез в Карелию, налоги и акцизы хорошие он платит в Карелии… Кстати, купил в Карелии землю и строит себе дом. Это плохо? Вот завод стоит, труба дымит. В этом году строительство новых цехов начинается!" – заявил глава Карелии. Учитывая этот факт, при желании украинские власти могли бы даже лишить Глуся украинского гражданства. "Телеграф" обратился с запросами по поводу российского бизнеса Глуся в СНБОУ и СБУ.

Но вот что любопытно. Пока Глусь обустраивает дом на второй родине, его сестра Наталья Коровяковская работает заместителем главы наблюдательного совета стратегического украинского предприятия — "Научно-производственное объединение "Киевский Завод Автоматики". Этот завод входит в состав "Укроборонпрома" и производит системы управления минно-торпедным и ракетным оружием, а также бронетанковой техникой. На эту должность Коровяковская была назначена за несколько месяцев до широкомасштабного вторжения России в Украину: в ноябре 2021 года. Когда ее брат уже делал большой бизнес в России.

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#Россия #Санкции #Водка