Впервые врагу такого ранга: Украина объявила подозрение руководителю ограблений ЧАЭС

Не знали, что делать с АЭС, поэтому разворовали

Заместитель генерального директора "Росатома" Мулюкин Николай получил заочное подозрение от Национальной полиции Украины. Винят его в руководстве ограблениями Чернобыльской атомной электростанции во время оккупации.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко. Отмечается, что гендиректор лично находился на ЧАЭС.

"Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома" — российскому генерал-майору полиции Мулюкину Николаю Николаевичу, 1958 г.р. Он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции. Это первое подозрение должностному лицу РФ такого ранга", — говорится в сообщении.

По данным следствия, он лично находился на ЧАЭС, ведь его "специалисты" не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации, поэтому просто разграбили имущество. Отмечается, что российские оккупанты выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев.

"Благодаря колоссальной работе следователей и сотрудников криминального анализа Национальной полиции Украины идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС. Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что российский актер Владимир Машков, являющийся сопредседателем избирательного штаба российского диктатора Владимира Путина, получил очередное подозрение от Службы безопасности Украины. Были собраны новые доказательства его подрывной деятельности.