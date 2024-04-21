Люксовое авто, подозрение на пьяное вождение и таинственная жена: что известно о мажорном экс-копе из Гудвайна

Виталия Манасяна привлекали за пьяное вождение, а его вторая жена якобы занимается прибыльным бизнесом на Борщаговке

Громкий скандал вокруг уже бывшего сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции Виталия Манасяна в столичном ресторане Good Wine продолжает обрастать новыми деталями и подробностями.

Люксовое авто, которое по факту есть, а на бумаге нет

Так, бизнесмен, основатель холдинга MS Capital Максим Шкиль, сообщивший о хамском поведении Манасяна, рассказал также, что после конфликта в заведении питания полицейский уехал со своей спутницей на Audi RS6 (на автосайтах цены на эти б/у авто стоят от нескольких десятков тысяч долларов и достигают $100 тыс. — Ред.). Также предприниматель указал, что достаточно дорогой автомобиль имеет киевскую регистрацию и "козырный" госномер "123*".

Примечательно, что, согласно официальной декларации уже экс-копа, в его собственности транспортные средства вообще отсутствуют.

В то же время, согласно материалам аналитической системы YouControl, Виталий Манасян дважды фигурировал в административных производствах.

Первое дело

Так, осенью 2023 года патрульные выписали ему протокол по подозрению в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Как говорится в материалах дела №752/23543/23, поздно вечером в Киеве по ул. Антоновича он управлял транспортным средством Audi… "с явными признаками алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя из полости рта. От прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения, в соответствии с установленным законом порядком, отказался, чем нарушил требования пункта 2.5 Правил дорожного движения Украины, ответственность за что предусмотрена ч. 1 ст. 130 КУоАП… В судебном заседании вину не признал".

Однако Голосеевский райсуд Киева почему-то закрыл это дело.

Другое дело

Еще раньше, осенью 2021 года, Виталий Манасян фигурировал по еще одному административному делу (№752/15628/21) — по подозрению в вождении "под мухой". По данным из Единого реестра судебных решений, в Киеве по ул. Васильковская его остановили в час ночи в автомобиле Volkswagen "с признаками алкогольного опьянения, а именно — резкий запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений, поведение, не соответствующее обстановке, однако от прохождения осмотра, учитывая состояние опьянения, в соответствии с установленным порядком, отказался, что подтверждается видеозаписью с бодикамеры АА — 00081, чем нарушил требования пункта 2.5 Правил дорожного движения Украины, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

После рассмотрения суд закрыл и это производство "в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", а записи с видеокамер патрульных потом каким-то странным образом "выпали" из дела — об этом, в частности, свидетельствует постановление судебной инстанции №98164688.

Личная жизнь экс-опера

Также в судебных реестрах можно найти и гражданское дело, где фигурировал Виталий Манасян. Так, в 2017 году он инициировал развод со своей супругой Викторией.

Дело слушалось в Соломенском районе столицы, а в материалах судебного производства №760/19364/17 отмечалось, что истец (т.е. Виталий Манасян. — ред.) обратился в суд с иском и просил "расторгнуть брак с ответчицей, ссылаясь на то, что семья распалась и примирение невозможно".

О нынешней "половинке" Манасяна из материалов в публичном доступе ничего не известно. В декларациях бывшего опера другая жена не фигурирует.

А вот, как сообщил у себя в Facebook активист Владимир Бондаренко, бывший уже оперуполномоченный не особо якобы расстроился из-за инцидента в ресторане со Шкилем, "учитывая, что у его жены гостинично-развлекательный центр на Борщаге (массив Борщаговка в Киеве. — ред.). А у шурина немало недвижимости, не говоря о лексусах-мерсах и др. Разве что жена удивится, что он посещает злачные места с какой-то девочкой, но это дела семейные".

Отметим, на момент публикации материала сам Манасян никак не прокомментировал инцидент, свое увольнение и состояние. Также воздерживаются от заявлений в Good Wine. По просьбе журналистов "Телеграфа" рассказать подробнее об инциденте в заведении, в сети ответили коротко: "Эту ситуацию мы не комментируем".

О бизнесмене, чей столик занял Манасян

Что касается другого участника инцидента в столичном заведении общественного питания, то основатель холдинга MS Capital Максим Шкиль является конечным бенефициаром группы компаний "Автострада" (специализируется на строительстве дорог и автострад). Уставный капитал предприятия, по данным YouControl, составляет 1 млрд грн.

По информации издания "Наши деньги", "Автострада" Шкиля была и оставалась одним из крупнейших подрядчиков бывшего "Укравтодора" (особенно во время "Большого строительства"), ныне ставшего Государственным агентством восстановления по вертикали Министерства инфраструктуры Александра Кубракова, вице-премьер-министра по восстановлению.

С начала полномасштабной войны предприятие Шкиля получает подряды на восстановление разрушенных Россией инфраструктурных объектов в разных регионах страны.

В Киеве "Автострада" не имела больших подрядов до середины 2023-го. Тогда компания зашла в достройку Подольского мостового перехода между Троещиной и Подолом в качестве субподрядчика "Эко-строй-трейд". Как писало издание "Экономическая правда", "Эко-строй-трейд" "фактически принадлежит "смотрящему" столице Денису Комарницкому".

Также "Автострада" занимается ликвидацией аварии на синей ветке метро, строя новый тоннель между "Лыбедской" и "Демиевской".