Вперше ворогу такого рангу: Україна оголосила підозру керівнику пограбувань ЧАЕС

Не знали, що робити з АЕС, тому розікрали

Заступник генерального директора "Росатома" Мулюкін Микола отримав заочну підозру від Національної поліції України. Звинувачують його у керівництві пограбуваннями Чорнобильської атомної електростанції під час окупації.

Про це інформує глава МВС Ігор Клименко. Зазначається, що гендиректор особисто перебував на ЧАЕС.

"Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома" — російському генерал-майору поліції Мулюкіну Миколі Миколайовичу, 1958 р.н. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції. Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу", — зазначається у повідомленні.

За даними слідства, він особисто перебував на ЧАЕС, адже його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації, тому просто розграбували майно. Зазначається, що російські окупанти виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

"Завдяки колосальній роботі слідчих та співробітників кримінального аналізу Національної поліції України ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що російський актор Володимир Машков, який є співголовою виборчого штабу російського диктатора Володимира Путіна, отримав чергову підозру від Служби безпеки України. Було зібрано нові докази його підривної діяльності.