Недвижимость и люксовое авто на родителей жены: у топ-полицейского нашли активов на миллионы (фото)

Правоохранители сообщили топ-полицейскому о подозрении сразу по трем статьям

Заместителю начальника Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области – начальнику отдела криминальной полиции сообщили о подозрении в незаконном обогащении. За два года на должности он обзавелся активами больше чем на 14 млн гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, ГБР и НАЗК. По информации УП, речь идет о полковнике полиции Андрее Довгуне, который занимал эту должность с 2021 по 2022 год.

Известно, что еще в 2023 году правоохранитель был разоблачен вместе со своим братом на вымогательстве. Он требовал 200 тысяч долларов от строителей, которые делали ремонт в усадьбе, оформленной на тещу правоохранителя. Полицейский обвинил строителей в пожаре, который случился из-за короткого замыкания после ремонта.

В ходе расследования этого дела Государственное бюро расследований вместе с Национальным агентством по предотвращению коррупции обратили внимание на образ жизни правоохранителя. Выяснилось, что за 2021-2022 годы Андрей Довгун потратил 14 млн гривен на покупку или строительство недвижимости. Эта сумма в разы превышает официальные доходы правоохранителя.

НАЗК и ГБР обнаружили в собственности правоохранителя элитный дом, земельный участок, а также автомобиль Porsche MACAN 2017 года выпуска. Все это было оформлено на родителей жены. К примеру, теща госслужащего якобы приобрела земельный участок за 37,5 тысяч гривен, а позже она стала "владелицей" жилого дома, который строился в 2022 году. А шикарным автомобилем "владел" тесть полицейского, хотя на самом деле им пользовалась супруга правоохранителя.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию). А 23 апреля 2024 года полицейскому также сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений (ст. 366-1). Санкция последней статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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