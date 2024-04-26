"Работаем над эффективной защитой объектов энергетической инфраструктуры", — вице-премьер Александр Кубраков

Сегодня в ведении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – около 4 000 объектов критической инфраструктуры. По словам Александра Кубракова, сейчас речь идет о построении надежной защиты для энергетических объектов, находящихся в ведении министерства.

Во время беседы с парламентариями об энергетике и защите критической инфраструктуры вице-премьер-министр Александр Кубраков сообщил, что в ведении Минифраструктуры – почти 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры. Для каждого из них профильное предприятие находит разные типы защиты – от простейшей – габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей – как-то установление средств радиоэлектронной борьбы. Об этом вице-премьер Александр Кубраков проинформировал на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, по словам Александра Кубракова, в сентябре прошлого года в соответствии с решением Правительства, команда Мининфраструктуры обязалась возвести физическую защиту на 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций.

"Решение, какой именно должна быть такая защита, принимались совместно с инженерами Генерального Штаба ВСУ, военными инженерами из США, Британии, Японии и Германии. На всех 22 объектах, за которые отвечает наша команда, работа по возведению защиты II уровня завершена или находится на финальных стадиях. В некоторых областях сохранено распределение энергии именно благодаря этим укрытиям", — рассказал Александр Кубраковю.

Он также сообщил, что защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности министерства. "Очевидно, что защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно ни одним саркофагом – это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение – средства ПВО. Мы зависимы от ритмичных поставок вооружения от стран-партнеров", – говорит Александр Кубраков.

Напомним, недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков принял участие во встрече Координационной группы G7+ по поддержке энергетического сектора Украины. В ходе встречи были представлены обновленные данные по разрушениям и потребностям Украины в связи с атаками России на энергетическую инфраструктуру. Также был представлен план модернизации и защиты генерирующих мощностей для потребителей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что ключевые электроподстанции в нескольких областях Украины, которые наиболее страдают от российских обстрелов, благодаря второму уровню защиты выдержали и выдерживают вражеские атаки.