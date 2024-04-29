Чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры в Telegram снова заработали: кто этого добился

Враг все еще может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию

Украинские чат-боты, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск, после недолгой блокировки со стороны Telegram снова были разблокированы. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там также напомнили, что враг может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные.

"Чтобы помешать этому, используйте инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker. А еще лучше – подписывайтесь на канал SPRAVDI в WhatsApp и Viber. Там ваши данные точно будут в большей безопасности: https://spravdi.online", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным известного украинского мониторингового паблика "Николаевский Ванек", боты были возвращены благодаря действиям Минцифры.

Напомним, что 28 апреля мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины. Через них жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск. В сети тогда допустили, что блокирование якобы произошло из-за призывов заблокировать мессенджер на территории Украины. Впрочем, власти это отрицают и заявляют, что блокировка была замыслом россиян.