Блокировка украинских ботов в Telegram: в Раде объяснили, каков был замысел россиян

Принцип "не стоило критиковать" можно отвергнуть

За блокированием ряда официальных чат-ботов, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск, стоят российские спецслужбы. Они удачно воспользовались моментом, чтобы заставить Павла Дурова повлиять на ситуацию и заблокировать, избежав обвинений в свою сторону.

Ведь большая часть общества думает, что чат-боты исчезли из-за критики Telegram украинскими властями. Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

По его словам, российская ФСБ не оценила то, что украинские власти нашли решение о блокировании российской пропаганды в Telegram, даже без привлечения Apple.

"Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу" не стоит было критиковать". Очень легко просчитывается", — отметил Юрчишин.

Таким образом, чиновник пытается опровергнуть то, что блокирование чат-ботов сразу несколько реальных аккаунтов и ботов начали объяснять критикой Telegram со стороны украинских властей об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой.

"Странный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения введения российских войск потребностью защиты русскоязычных", — пишет Юрчишин.

Нардеп Алексей Гончаренко не остался в стороне от такого объяснения и написал: "Друзья, мы просчитались. Это была сложная шахматная партия, в которой как всегда господин Юрчишин и наши любимые большевики вышли победителями. Оказывается, они смогли заблокировать телеграмм, а в ответ телеграмм заблокировал боты нашей разведки, чтобы мы обвинили депутата Юрчишина. Но мы не будем обвинять господина Юрчишина, потому что он уже раскрыл всю эту шахматную партию. Кайф".

Ранее "Телеграф" писал, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что мессенджер Telegram без предупреждения заблокировал официальный чат-бот управления — "Главный бот разведки". Сейчас возобновляется работа бота, но с использованием других платформ.