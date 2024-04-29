Заботятся не только о науке: сотрудники НААН собирают средства на оружие для ВСУ, детали

И науку развивают, и на оружие собирают

Ученые и волонтеры объединились, чтобы собрать средства на современные и высокоточные FPV дроны-камикадзе для украинской армии. Присоединились к работе Благотворительного фонда "Батальон Волонтер" ученые Национальной аграрной академии наук Украины во главе со своим президентом Ярославом Годзалом.

Об этом благотворители сообщили на своей странице в Facebook. Поблагодарили ученых за патриотическую позицию и оказанную помощь.

"Благодарим академию НААН за то, что не только развивают аграрную науку Украины во время войны, но и помогают защитникам уничтожать врага. Помощь на дроны камикадзе, которые минусуют враждебные цели на территории государства агрессора — бесценно", — написали волонтеры.

Отмечается, что уже вскоре после закрытия сбора, FPV дроны-камикадзе отправятся к нашим защитникам на линию фронта.

Ярослав Годзало

Присоединиться к сбору, который проводят благотворители из фонда "Батальон Волонтер" — просто. Достаточно перейти по ссылке. Следует отметить, что эффективность FPV-дронов на фронте трудно переоценить. Например, рассказывают военные, вражеский штурм можно отразить исключительно с помощью таких дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что волонтеры собирают на гемостатики — препараты, останавливающие кровотечение.