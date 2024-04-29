Дбають не тільки про науку: співробітники НААН збирають кошти на зброю для ЗСУ, деталі

І науку розвивають, і на зброю збирають

Науковці та волонтери об’єдналися, щоб зібрати кошти на сучасні та високоточні FPV дрони-камікадзе для українського війська. Долучилися до роботи Благодійного фонду "Батальйон Волонтер" науковці Національної аграрної академії наук України на чолі зі своїм президентом Ярославом Годзалом.

Про це благодійники повідомили на своїй сторінці у Facebook. Подякували науковцям за патріотичну позицію та надану допомогу.

"Дякуємо академії НААН за те, що не тільки розвивають аграрну науку України під час війни, а і допомагають захисникам знищувати ворога. Допомога на дрони камікадзе, які мінусують ворожі цілі на території держави агресора — безцінно", — написали волонтери.

Зазначається, що вже незабаром, після закриття збору, FPV дрони-камікадзе вирушать до наших захисників, на лінію фронту.

Ярослав Годзало

Долучитися до зборів, які провадять благодійники з фонду "Батальйон Волонтер" — просто. Достатньо перейти за посиланням. Варто зазначити, що ефективність FPV-дронів на фронті важко переоцінити. Наприклад, розповідають військові, ворожий штурм можна відбити виключно за допомогою таких дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як волонтери збирають на гемостатики — препарати, що зупиняють кровотечу.