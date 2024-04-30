Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах

В ПЦУ рассказали о значении традиций Пасхи

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные христиане в Украине будут отмечать один из главных праздников – Пасху. Этот день связан со множеством традиций. Некоторые из них народные, некоторые касаются церковной жизни, а есть и откровенные предрассудки, вообще не имеющие никакого отношения к вере.

Разобраться с пасхальными обычаями и выделить действительно важные для духовной жизни сакральные практики, в интервью "Телеграфу" помог митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

"Царство Божие берется силой"

– Владыка, если человек целый год не ходит в храм, а идет только на Пасху, потому что так принято, такая семейная традиция, есть ли вообще духовный смысл в таком поведении?

– Пути Господни неисповедимы. Бывает, когда человек принудительно, один раз по долгу приходит в храм, или его посылают родители посвятить пасху, может, зайдя в храм, или пообщавшись со священником в этот день, или праздничная обстановка в храме, может выровнять дорогу и такой человек начнет чаще ходить и посещать храм Божий. Начинать нужно с малого. С неба тоже ничего не падает, и мы обретаем свою духовную жизнь и свое совершенствование каким-то трудом. Этот труд может начинаться именно с такого, хоть редкого, но все же посещения храма.

Например, к нам в собор приходят молодые родители крестить ребенка. Для кого-то это, возможно, вообще первый визит в храм Божий, но такие моменты необходимы в жизни. И мое пожелание, чтобы храм Божий посещали сознательно и как можно чаще.

Но очень многое зависит и от священников, которые не всегда могут заинтересовать человека. Да, есть интернет, телевидение, очень много просветительской и духовной литературы, однако нужно живое общение человека персонально со священником, ведь священник является тем поводырем, который может ввести в церковь, рассказать о ней, рассказать о Боге. И было бы неплохо, если бы наши священники занимались не требоисполнением (совершением обрядов – Ред. ), а действительно побуждали к духовной жизни.

– А если родственники тянут человека в храм, в этом есть смысл? Это следует делать или не стоит, если человек, возможно, еще не готов?

– В Евангелии есть такая фраза, что царство Божие берется силой. Иногда бывают такие случаи. Конечно, насилие в духовной жизни никогда к добру не приводило, мы знаем это по средневековью. Поскольку я убежден, что в храм нужно идти, то должен добрым словом пытаться убедить своего ближнего. Иногда бывает так, что придя однажды, мы в церкви остаемся навсегда.

– Субботу перед Пасхой в народе называют "тихой субботой". Есть такие, возможно, суеверия, что в этот день нельзя ничего праздновать, нельзя смеяться, как-то ярко себя вести. Это действительно так?

– Я бы не сказал, что это суеверия, это обычное христианское обращение. Когда умирает кто-то из наших ближних, нам было бы неприятно, чтобы у нас в семье у гроба кто-нибудь веселился или соседи справляли свадьбу.

Тихая суббота, она именуется оттого, что мы вспоминаем распятие Христа Спасителя и его возложение ко гробу, и Господь покоится своим телом до воскресения во гробе. И мы, конечно, переживаем это событие, как полагается христианам, потому что самый родной для нас человек пострадал за нас и открыл нам двери царства небесного. И поведение в этот день должно быть соответствующим. Конечно, если люди неверующие, неправославные, никто никому ничего не может запретить, но одновременно с тем мы живем в социуме и должны уважать культуру друг друга.

– А работать в этот день можно?

– Конечно. Не только можно, но и нужно. Мы готовимся к Светлому Христову воскресению, поэтому этот день нужно посвятить должной подготовке и посетить богослужение, поскольку именно богослужение воскресения фактически празднуется уже в субботу. В первый день после субботы женщины-мироносицы пришли и увидели, что гроб Христа открыт. Они пришли рано утром уже в воскресенье, и это фактически первый день после воскресения, потому что Господь воскрес уже. Женщины-мироносицы не были свидетелями воскресения, но когда они в воскресенье, в первый день после субботы, пришли ко гробу, тогда уже увидели ангела, который им сказал: "Чего ищете живого среди мертвых, его нет здесь, он воскрес".

Традиции и предрассудки

– Есть также традиция ранним утром мыться в чистый четверг. Мол, это дает здоровье на целый год.

– Вот как раз это и суеверие. Чистый четверг – фактически подготовка, финишная прямая к празднику, когда всегда что-то готовят, убирают. Почему и суббота тихая, потому что за среду и четверг должны переработать всю подготовительную работу. А мыться и соблюдать правила гигиены нужно регулярно.

– Дарить подарки ближним на Пасху – это православная традиция или просто добрая воля, не влияющая на духовную жизнь?

– Нет, конечно, такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости, приветствуют словами "Христос воскрес – Воистину воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет.

Стоит в эти дни сделать что-то хорошее для того, кто неимущий, накормить бедного, помочь нищему, вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека.

– А вот приветствие "Христос Воскрес – Воистину Воскрес" объясните его православный смысл.

– Приветствием "Христос Воскрес" и ответом "Воистину Воскрес" приветствуются с первого дня Пасхи и до Вознесения. Это происходит в течение 40 дней, поскольку Вознесение Господне празднуем на 40-й день после его Воскресения. И весь этот период, пока Христос еще находился со своими учениками на земле, мы и приветствуемся этим пасхальным приветствием. То есть, праздник Пасхи празднуют фактически эти 40 дней.

Смысл приветствия, когда женщины-мироносицы пришли в первый день после субботы помазать тело Господа нашего Иисуса Христа благовониями, как это нужно было согласно иудейской традиции погребения, а ангел им возвестил, что Иисус воскрес. Вот отсюда, от этого ангельского поздравления к женщинам-мироносицам и происходит наше поздравление. Ну и мы отвечаем: "Воистину Воскрес", потому что да, действительно, он воскрес. Мы утверждаем свою веру, поскольку еще апостол Павел сказал: если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. То есть мы утверждаем, что мы верим, что Христос действительно воскрес, воистину воскрес Христос.

– В канун Пасхи появляется очень много тематической продукции с изображением храмов, даже изображением Спасителя…

– Да-да, буквы "ХВ" под хвостиком у зайчика.

– Вот и я об этом. Каково отношение к такой продукции?

– Категорически я против такой практики. Это маркетинговые шаги, совершенно не соответствующие церковности. Эти бутылки, на которых изображают церковную атрибутику, наклейки на пасхальные яйца… Крашанка должна быть – или дома сварили яйцо и покрасили в луковице, как это делали наши предки (или хотя бы приобрести краску в магазине), или писанка. А писанки – это целая культура. А наклеивать изображения Спасителя, чтобы потом выбрасывать в помойку, я считаю грехом и святотатством. Этого не стоит делать. С церковной атрибутикой нужно обращаться как со святыней. Использование подобных вещей с церковными изображениями в маркетинговых целях – святотатство.

– Ну а когда человек все же приобрел такие наклейки и воспользовался ими? Что потом делать? Сжечь?

– Я понимаю очень хорошо таких людей: пришел в маркет, что-то надо к Пасхе, где-то увидел, ага, это что-то церковное, какой-то крестик, какие-то купола, то надо брать. Но в таких случаях необходимо, конечно, сжигать продукцию с церковными изображениями. То же самое происходит с теми вещами, которые используют при храмовом богослужении. Записки, просфоры, другие вещи мы обязательно сжигаем и этот пепел высыпаем либо в реку, либо прикапываем в месте, к которому нет всеобщего доступа и где нельзя эту святыню осквернить.

Освящение колбасы

– А все же колбаса и водка в пасхальной корзине. Их можно туда класть и святить в храме, или это лишнее?

– Ну, их не святят, это скорее благословение. Святят некоторые вещи церковного использования. Можно посвятить крестик, посвятить икону. В случае же с едой мы просто приходим в храм и берем благословения на потребление этих продуктов с окроплением святой водой. Если кто-то верит, что эти пасхальные блюда имеют сакральное значение.

– А они имеют сакральное значение?

– Собственно говоря, нет. Сакральное значение имеет только одна пища – святая Евхаристия. И что следовало бы сделать? Посетить храм, исповедоваться, причаститься. А продукты, которые мы освящаем в корзинах, благословляемых священником для нашей пищи, – это уже второстепенное в празднике. Пасха наша – Христос. Он за нас отдал свою жизнь, он за нас пострадал, он воскрес и тем самым открыл дверь каждому человеку к воскресению.

– Недавно ПЦУ распространила новость, что женщины без проблем могут приходить в храм в брюках.

– Да, в храм можно ходить и в брюках, и в юбке, просто у нас уже сложилась традиция, что женщина всегда с покрытой головой и в юбке. Женщине запрещалось не только ходить в храм в брюках, но вообще появляться в обществе в брюках было неуместно. Но сегодня это уже устаревшая форма, которая абсолютно не имеет никакого значения и в храм можно заходить всегда. Лишь бы заходили.

– И все же какой-то дресс-код для храма существует?

– Конечно, дресс-код для храма должен соответствовать. Заходить в порванных джинсах или в футболке, которая висит только на плечах… Ну мы же в таком виде в театр не ходим. То есть, должна быть соответствующая форма одежды для соответствующей субкультуры. Как принято в этом обществе или приходе, вот так и нужно придерживаться. Но на сегодняшний день брюки не представляют для женщины никакой проблемы, так же, как и непокрытая голова.

Часто бывает, что обязательно наматывают платок. Не успевает девочка еще вырасти, ей два года, а бабушка уже платок наматывает ей на голову и еще смотри, не снимай. Женщина носила платок только после того, как выходила замуж. До этого в украинской традиции у девочек платков не было, были венки, ленты в венках, косы заплетены. Свекровь на свадьбе повязывали девушке голову платком. Вот с этого времени женщина должна была носить платок.

– То есть сейчас, если незамужняя девушка зайдет в храм с непокрытой головой, то нет ничего такого?

– Это нормально.

– А как православному верующему реагировать на поучение других верующих в храме, которые иногда бывают не очень тактичны.

– В таком случае надо просто сказать: "Вы бы лучше думали о себе. Вы сюда пришли не учить, а молиться. Учить меня будет священник". Деликатно отшить.

"Нужно, чтобы перестали бояться Москву"

– Поговорим немного о положении дел в церкви. Обозначьте, пожалуйста, перспективы признания ПЦУ другими поместными церквями. Какая сейчас ситуация?

– Ситуация достаточно стабильная. Все зависит от того, когда и как наступит наш справедливый мир, когда война закончится. Вопрос признания, я думаю, процентов на 70-80 зависит именно от этого пункта.

Сегодня признали Православную церковь Украины Константинопольская, Александрийская, Кипрская и Элладская, ну и наша пятая. Из 15 поместных православных церквей это треть.

Не признала Сербская. Ну, здесь не о чем много говорить, поскольку там такие же империалистические замашки, как и в России. Это фактически два близнеца, только один гегемон, а второй подпевающий карлик.

Румынская церковь. Она вообще никаких богословских или канонических препятствий и вопросов не задавала. Она поставила только условие, чтобы для румыноязычного населения Украины было создано румынское викариатство. Викариат был создан, но, к сожалению, я не понимаю почему за пять лет туда не был назначен викарий. Он юридически, канонически оформлен, но не персонифицирован. Здесь вопрос, я так понимаю, элементарной дипломатии, который можно было бы решить уже по сей день.

Иерусалимская православная церковь слишком зависима от России, поскольку там находится т.н. Русская духовная миссия и в свое время треть территорий Палестины в Российской империи были выкуплены Русской духовной миссией. Есть Александровский двор, Сергиевский двор, и Россия возобновляет свою юридически-имущественную претензию к тем объектам, которые являются наследием бывшей Российской империи. Ну, и не надо забывать, что основным донором Иерусалимской патриархии всегда были паломники, которых было слишком много именно из России. Поэтому здесь идет речь не о причинах непризнания ПЦУ, а боязни перед Россией потерять столь сильного экономического и религиозного партнера. Иерусалимский патриарх просто не хочет ссориться с Москвой, но ни слова не прозвучало на осуждение Киева или Константинополя, давшего автокефалию.

Грузинская церковь. Патриарх в почтенном возрасте, очень многие из епископов обучались в московских духовных школах и имеют тягость еще до Советского Союза.

Польская православная церковь. Она говорит, что причиной непризнания является сомнительность хиротоний (христианский обряд, во время которого совершается таинство рукоположения в священнослужители. – Ред. ), которые были совершены бывшим патриархом Филаретом после 1992 года, когда он был в запрете. Но, скорее всего, там есть экономические и дипломатические преграды, которые можно прикрыть каноническими правилами.

– А почему вы говорите, что ситуация начнет меняться после украинской победы?

– Надо, чтобы там перестали бояться Москву, поверили в Украину, а церковная жизнь – она очень инертна. Им проще сохранять нейтралитет, но активного противодействия в отношении Православной церкви Украины не проявляют. Они общаются с Константинополем, Константинополь общается с нами. Соответственно мы через Константинопольскую церковь имеем каноническое общение с другими поместными церквями. Они не признают статус… Думаю, это временно. Такого статуса автокефалии Константинополь и другие поместные церкви не признавали по отношению к Москве 141 год.

– Ситуация с переходами приходов от УПЦ МП к ПЦУ. Какие тенденции?

– Еженедельно в какой-то из областей обязательно два-три присоединения к поместной православной церкви происходит. Общее количество – полторы тысячи юридически оформленных документов, начиная с 2014 года, и более двух тысяч – это те, где еще идут в суды. Там проблемы, скорее всего, имущественных тяжб, но суды закончатся и эти приходы все равно будут в лоне Православной церкви Украины.

Соотношение Московского патриархата к Православной церкви Украины на сегодняшний день 8,5 тысяч в УПЦ МП и 7,5 тысяч приходов в ПЦУ.

– Иногда можно услышать от верующих: как же я могу доверять священнику, который был в УПЦ МП, а затем перешел в ПЦУ.

– Вы мне доверяете? Вы ведь ко мне пришли на интервью.

– Да не обо мне же речь…

– Петр трижды отрекся от Христа и, тем не менее, он сегодня первоверховный апостол. Здесь нужно смотреть на многие психологические факторы. Почему священник не присоединился к ПЦУ сразу после Томоса? Почему ждали, что будет признание поместных православных Церквей? Почему 30 лет говорили, что это не канонические, то как же к ним сейчас присоединиться? Есть очень много факторов, которые мешают этому. А тот, кто говорит, что ушел оттуда [из УПЦ МП], то как мы его примем здесь [в ПЦУ], ну, тогда попробуйте обеспечить собственными силами, а кадровый кризис очень велик.

Как можно судить вот так огульно обо всех? У нас что сталинский режим: если побывал в плену, то тебя на 10-15 лет или на каторгу, или под расстрел. Это неправильный подход. Господь говорит: "Прощай брату твоему". Спрашивают: "Сколько прощать своему ближнему?" 70 раз по 7. Если не будете иметь любви между собой, говорит Христос, то вы не являетесь моими учениками. Все могут ошибаться. Все могут очень жестко ошибаться. Но когда у нас есть желание, мы должны наоборот помогать и тем священникам, и прихожанам, которые присоединяются к Православной церкви Украины, чувствовать себя в своей Украине, в своей родной церкви, в своей христианской семье.

– Вопрос в духе времени: быть уклонистом , здесь есть греховная составляющая? Или так церковь этот вопрос не рассматривает?

– Я не могу ответить за церковь. Здесь стоило бы, конечно, чтобы этот вопрос богословско-нравственная комиссия рассмотрела. Она должна дать однозначный ответ. Хотя на этот вопрос однозначного ответа, думаю, нет.

Мы живем в нашем государстве, мы должны его защищать, но и государство должно защищать наши конституционные права, обязанности и интересы. К сожалению, мы имеем Украину как родную мать, имеем территорию, которую мы любим, но государство как институт очень часто не выполняет свои конституционные обязанности перед гражданами.

Иногда через эту призму можно уклоняющегося понять, но обязанностью каждого гражданина Украины является защита как своей семьи, так и своей (не скажу государства) родной земли.

Государство – это институт, который часто используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии. Поэтому защищать государство как территорию и как мать-Украину необходимо, но как институт и чьи-то личные интересы, которые сами не хотят их защищать, а посылают туда других – это очень сложный вопрос.