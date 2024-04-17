Киеврада планирует выделить церкви на Оболони земельный участок стоимостью 4 миллиона гривен

Налог составит 0,01% от стоимости

Киевская городская рада рассматривает решение предоставить в постоянное пользование религиозной общине земельный участок на Оболонском проспекте, 52-Б. Территория будет использоваться для обустройства зеленой зоны вокруг молитвенного дома.

Об этом говорится на официальном сайте рады. Владельцем участка станет Религиозное общество христианской пресвитерианской Поместной Церкви "Путь Жизни".

Рассмотрев заявление и документы, предоставленные общиной, с учетом действующего законодательства, Киеврада может решить: "Утвердить техническую документацию по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) кадастровый номер 8000000000:78:036:0131 Церкви "Путь Жизни" в Оболонском районе г. Киева для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций по просп. строительства и обслуживания зданий (общественных и религиозных организаций) дело № 324353033".

Земельный участок площадью 0,2051 га оценили в 4,3 миллиона гривен. Расчетный размер земельного налога составит 432 гривен, то есть 0,01% от стоимости участка.

Напомним, на Оболони столицы началось скандальное строительство храма. Местные жители возмущены тем, что зеленая зона, расположенная вплотную к детскому саду и напротив школы, была передана Киеврадой в 2021 году для строительства религиозного сооружения без учета их мнения.

Ситуация обострилась, когда при установке забора на этом участке были замечены "титушки", которых, вероятно, привлек заказчик строительства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварах на Киевщине разразился скандал вокруг застройки ЖК "Скандия". Журналистов не допустили на заседание рабочей группы, предназначенной для решения вопроса вероятного подтопления старой части города.