Процесс продолжается: в Белом доме объяснили, почему не комментируют поставки оружия Украине

Необходимая Вооруженным силам Украины помощь будет доставлена как можно скорее

Процесс поставки вооружения в Украину, обещанного в рамках оказания военной помощи от США, продолжается. Однако администрация США намеренно не комментирует его, в частности, не называет объемы и сроки, поскольку есть соображения оперативной безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 30 апреля. Она заверила, что Украина получает ту помощь в сфере безопасности, которая ранее была анонсирована правительством США.

В то же время спикер отказалась говорить о том, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений. По ее словам, нужна осторожность в этом вопросе, поскольку есть соображения оперативной безопасности и нельзя дать российским террористам подготовиться. Она лишь заверила, что необходимая Вооруженным силам Украины помощь будет доставлена как можно скорее.

Напомним, как ранее мы писали, эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при усилении этих ударов наземными операциями сил обороны.

Ранее "Телеграф" со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle писал, что США передали Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS не только с целью превратить Крым в ад для россиян. У Вашингтона есть еще одна цель – заставить слишком осторожного канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus.