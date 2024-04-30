Сколько будет продолжаться война и можно ли остановить Россию на фронте? Ответы на 7 популярных вопросов - Юрий Бутусов
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Украинский журналист ответил на самые частые вопросы о войне в стране
Часто задаваемые вопросы:
1. Сколько будет идти война?
– Пока Украина не остановит российское наступление, и враг не поймет, что военным путем уничтожить Украину невозможно, и будет вынужден пойти на переговоры.
2. Что такое победа для Украины?
- Остановить российское наступление и сохраниться как независимое государство с максимальной площадью и выходом к Черному морю. Само существование Украины – самое большое поражение Путина.
3. Когда все это кончится и будет мир?
– Пока у власти в РФ путинский режим, активная или скрытая война не прекратится, угроза для Украины со стороны РФ – на десятки лет. Нужно приучаться жить в состоянии войны – так живет Израиль, Южная Корея.
4. Может ли Украина освободить силой все оккупированные территории и выйти на границы в 1991 году?
– Да, может. Если сосредоточить силы, которые будут иметь преимущество в средствах поражения, высокоточном оружии, дронах и антидроновых системах, достаточной численности штурмовых подразделений. Но если такого преимущества нет, то чудеса не случатся сами по себе.
5. Какой формат приостановки боевых действий в данный момент выглядит реальным?
- Остановка боевых действий на линии фронта, которую будет трудно прорвать с обеих сторон, как на 38 параллели между Северной и Южной Кореей.
6. Можно ли остановить Россию на фронте?
– Да. Есть немало примеров, когда наши войска надежно останавливают врага и наносят россиянам большие потери. У россиян тоже не хватает личного состава, они пытаются продавить фронт массами пехоты. Пехота уязвима для всех видов вооружения. Наличие высокоточного оружия в виде дронов позволяет перемолоть любую численность русских войск. Но высокотехнологичные вооружения требуют изменения тактики и применения войск. Также необходимы системные усилия по сохранению нашей пехоты – фортификации, антидроновые системы, прикрытие огневыми средствами.
7. Хватит ли у Украины сил?
– У Украины есть силы и ресурсы, основные проблемы в их концентрации и организации. Нам не нужно становиться такими многочисленными как Россия, нам нужно быть многочисленными и сильными в конкретном месте и в конкретное время. Проблема создания преимущества в войне – это не проблема солдат, это проблема управления, организации и применения со стороны высшего военного и политического руководства.
Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова.
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