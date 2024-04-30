Украинский журналист ответил на самые частые вопросы о войне в стране

Часто задаваемые вопросы:

1. Сколько будет идти война?

– Пока Украина не остановит российское наступление, и враг не поймет, что военным путем уничтожить Украину невозможно, и будет вынужден пойти на переговоры.

2. Что такое победа для Украины?

- Остановить российское наступление и сохраниться как независимое государство с максимальной площадью и выходом к Черному морю. Само существование Украины – самое большое поражение Путина.

3. Когда все это кончится и будет мир?

– Пока у власти в РФ путинский режим, активная или скрытая война не прекратится, угроза для Украины со стороны РФ – на десятки лет. Нужно приучаться жить в состоянии войны – так живет Израиль, Южная Корея.

4. Может ли Украина освободить силой все оккупированные территории и выйти на границы в 1991 году?

– Да, может. Если сосредоточить силы, которые будут иметь преимущество в средствах поражения, высокоточном оружии, дронах и антидроновых системах, достаточной численности штурмовых подразделений. Но если такого преимущества нет, то чудеса не случатся сами по себе.

5. Какой формат приостановки боевых действий в данный момент выглядит реальным?

- Остановка боевых действий на линии фронта, которую будет трудно прорвать с обеих сторон, как на 38 параллели между Северной и Южной Кореей.

6. Можно ли остановить Россию на фронте?

– Да. Есть немало примеров, когда наши войска надежно останавливают врага и наносят россиянам большие потери. У россиян тоже не хватает личного состава, они пытаются продавить фронт массами пехоты. Пехота уязвима для всех видов вооружения. Наличие высокоточного оружия в виде дронов позволяет перемолоть любую численность русских войск. Но высокотехнологичные вооружения требуют изменения тактики и применения войск. Также необходимы системные усилия по сохранению нашей пехоты – фортификации, антидроновые системы, прикрытие огневыми средствами.

7. Хватит ли у Украины сил?

– У Украины есть силы и ресурсы, основные проблемы в их концентрации и организации. Нам не нужно становиться такими многочисленными как Россия, нам нужно быть многочисленными и сильными в конкретном месте и в конкретное время. Проблема создания преимущества в войне – это не проблема солдат, это проблема управления, организации и применения со стороны высшего военного и политического руководства.

Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова.