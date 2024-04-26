Фонтан и "хулиганская" гостиная: у задержанного зама Шойгу нашли шикарную усадьбу за несколько миллиардов (фото, видео)

Следствие считает, что для строительства дома Иванов злоупотребил своим положением

В сети показали дом, который, по версии следствия, принадлежит задержанному замминистра обороны России Тимуру Иванову. Выглядит жилье как настоящая дворянская усадьба.

Фото и видео опубликовал прокремлевский Telegram-канал BAZA. Строительством шикарного дома занимались, как ни странно, подрядные компании Минобороны РФ.

Площадь самой усадьбы 2900 квадратных метров, а весь участок занимает 8 гектаров. Расположен дом на берегу Волги в Тверской области, а его стоимость около 2 млрд рублей (21,6 млн долларов). Внутри усадьба обустроена в лучших традициях дворянства: гостиная, сервировочная, зал для светских приемов, бильярдная и столовая. И это только на первом этаже, а на втором обустроены хозяйская спальня, 40-метровая ванная и три гардеробные. Есть в доме четыре отдельных комнаты, которые названы "антикварочными" — в них хранят мебель. А также есть особая комната под названием "хулиганская гостиная" — чем в ней занимался уже бывший замминистра Иванов неизвестно.

Помимо основных комнат есть также два флигеля, а под окнами обустроен фонтан.

Землю для усадьбы площадью 19 гектаров купила компания "Волжский берег". Ее учредитель Сергей Бородин — близкое лицо Тимура Иванова, которого, к слову, арестовали вместе с экс-замминистра. Когда именно была осуществлена покупка неизвестно, но строительство самой усадьбы началось в 2020 году. Причем занимались этим две компании, которые нередко выполняли подряды для Минобороны России — ООО "Олимпситистрой" и ООО "Оборонспецстрой". Они вложили в строительство около 800 млн рублей.

Следствие предполагает, что строительство дома для замминистра было частью услуг, которые подчиненные оказывали Тимуру Иванову в обмен на покровительство.

Напомним, что о задержании Тимура Иванова сообщил Следственный комитет РФ 23 апреля. Заместители министра обороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Иванов не скрывал шикарную жизнь всю свою карьеру. Он владеет Rolls-Royce за 120 тысяч евро, а также каждый год отдыхал на Лазурном берегу во Франции.

Политолог предположил, что арест Иванова одобрили свыше, вероятно даже сам президент Владимир Путин. Это означает, что внутри России меняют правила игры и "элитам" придется заново выстраивать отношения с российским диктатором и приближенным к нему спецслужбам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России арестовали ученого, который разрабатывал любимое оружие Путина. Его обвиняют в государственной измене.