В Украине все меньше школ преподают русский язык: обмудсмен назвал количество оставшихся

Учебные заведения все более неохотно преподают русский язык

В Украине за год сократилось количество школ, в которых изучают русский язык. На сегодняшний день функционирует только три таких учебных заведения.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в отчете за прошедший год. Общее количество учеников, которые учатся на русском языке, сократилось до 0,01%.

До начала полномасштабного вторжения в 2021 году 454,8 тысяч украинских школьников изучали русский язык. В 2022 году, после полномасштабного вторжения, их количество сократилось примерно до 4 тысяч человек по всей Украине. В 2023 году русский язык как предмет изучали в пять раз меньше школьников — 768 человек.

Преподают русский язык, по состоянию на 2023 год, только три учебных заведения по всей Украине в 45 классах. В 2022 году школ насчитывалось 29, а классов — 192.

"Процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением нормативно-правовой базы или административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенные российской федерацией против украинского народа", — отметил Тарас Креминь в отчете.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине новый языковой скандал с известным волонтером. Телеканал позвал в эфир Юрия Сапронова, а затем выгнал его.