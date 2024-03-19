Кабмин потратит миллиарды на развитие украинского языка: к 2030 году должно остаться не больше 20% русскоговорящих
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Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 7,8 млрд гривен
Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую национально-культурную программу обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Она рассчитана на период до 2030 года.
Как говорится в тексте Программы, ее цель в обеспечении соблюдения конституционных гарантий и создании условий для всестороннего развития и функционирования украинского языка. Также она призвана способствовать изучению украинского языка и повышению престижа его использования.
"Реализация программы будет способствовать тому, чтобы до 2030 года 80% украинцев в семье и быту разговаривали по-украински. Доля украиноязычного культурного продукта должна увеличиться с 55 до 85%", — сказано на сайте Министерство культуры и информационной политики, которое выступило автором Программы.
Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 7,8 млрд гривен. Из них 7,6 млрд гривен за счет госбюджета и 200 млн гривен из местных бюджетов.
Среди запланированных мер:
- обеспечение соблюдения чиновниками всех уровней требований Закона об обязательности использовании государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущение его дискриминации;
- мотивирование населения Украины к изучению, обучению и общению на украинском языке, внедрение и реализация соответствующих проектов;
- разработка и создание сети курсов по изучению украинского языка (в том числе дистанционных и онлайн-курсов), в том числе и бесплатных;
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- введение и проведение экзаменов на уровень владения государственным языком, а также международного сертификационного экзамена по украинскому языку для иностранцев, изъявивших желание его изучать;
- стимулирование проведения научных исследований в сфере украинского языкознания, а также украинского жестового языка;
- развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней;
- увеличение количества и улучшение качества украиноязычного продукта на телевидении, радио, в кино, в частности, стимулирование дублирования на украинском языке произведений классики мирового кинематографа;
- содействие созданию украиноязычной продукции для детей;
- содействие внедрению образовательных теле- и радиопрограмм, онлайн-курсов по украинской истории и культуре;
- дальнейшая поддержка книгоиздательского дела в Украине, в частности издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы.
Как сообщал "Телеграф", языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень в ноябре заявил, что ученики и учителя в школах должны разговаривать на украинском языке даже в частном общении во время перемен. Это спровоцировало немало неудобных вопросов со стороны школьников и их родителей.