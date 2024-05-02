Номер телефона, мейл и не только: какие данные мужчинам нужно обновить в конце мая, ответ ТЦК

Подтверждать некоторые из них придется документально

По новому закону о мобилизации, который вступает в законную силу с 18 мая 2024 года, мужчины обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В общей сложности придется предоставить персональную информацию по более чем 30 пунктам.

Некоторые из них придется подтверждать при помощи документов. Об этом спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Какие данные нужно обновить с 18 мая

"В общей сложности их определено более трех десятков. Названые вами [имя, фамилия, адрес регистрации и фактического проживания] стоят на первых позициях этого списка. В нем также сведения о семейном положении, номерах телефонов и адресах электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, сведения об изменении гражданства, об изменении (установлении) группы инвалидности, уже упомянутые мною сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", ― сказал Истомин.

По новому закону, обновить данные нужно в течение 60 дней. Но Истомин утверждает, что это нужно было сделать давно, еще до введения этой нормы. Если гражданин не обновит данные, то ему придется ответить перед законом по статье 210-1.

"Их нужно было уже давно обновить! Конечно, можно обновить сейчас. Норма, о которой вы спрашиваете, еще не вступила в силу, но если в течение отведенного времени не обновить данные, то это повлечет административное наказание — гражданин получит штраф по статье 210 КУоАП, а если не сделать это в течение 60 дней после вступления в силу Закона, то будет применена статья 210-1", — рассказал спикер Полтавского областного ТЦК.

Между указанными статьями есть большая разница. В частности, в сумме штрафа за нарушение.

"Статья 210 — нарушение правил военного учета. В особый период ею предусмотрен штраф 50 – 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 – 1700 гривен. А статья 210-1 — это уже нарушение законодательства о мобилизации. И штраф за это в особый период уже 300 – 500 не облагаемых минимумов (5100 – 8500 гривен). Конечно, это гораздо чувствительнее для кошелька рядового гражданина", — сказал Истомин.

Отметим, новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая 2024 года. Одно из положений касается обновления данных в ТЦК. На процедуру отводится 60 дней. То есть, это нужно сделать до 18 июля 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, почему у ТЦК резко выросли очереди мужчин. Большинство из них приходят не из-за повестки.