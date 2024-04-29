Время обновить данные: с какими документами мужчинам нужно идти в ТЦК

Если гражданин имеет право на отсрочку во время мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. После этого украинцы будут обязаны обновить свои военно-учетные данные.

О том, с какими документами следует приходить на сверку "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный объяснил, что в первую очередь, в ТЦК и СП нужно приходить с личными и военно-учетными документами: паспортом, идентификационным кодом, военным билетом (или временным удостоверением). А для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

"К примеру, если гражданин имеет право на отсрочку во время мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право. Все основания для предоставления отсрочки определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.