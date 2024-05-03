С 18 или с 4 мая? Четкий ответ, когда заработает новый порядок о ВВК

Статуса "ограниченно пригодный" больше не будет

В мае предусматривается ряд изменений для военнообязанных мужчин и мужчин призывного возраста. Так в силу вступают два важных закона, один из которых предусматривает повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тех, кто имел статус "ограниченно пригодный".

Так что у многих возникает вопрос, когда заработает новый порядок о ВЛК — 4 мая или 18 мая? Четкий ответ дала адвокат Дарья Тарасенко.

Она подчеркнула, что новый порядок о военно-врачебной комиссии заработает 4 мая.

А вот вступающий в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" не регулирует изменения выводов ВЛК. Этим законом предусматривается ряд других изменений, включая обновление военно-учетных данных.

"Отмена статуса "ограниченно пригодный" — это Закон "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" и Приказ Минобороны от 27.04.2024 № 262. Поэтому изменения относительно ограниченно пригодных и, соответственно, применение обновленного Порядка начнется уже 4 мая!" – говорится в сообщении.

Какие изменения предусмотрены новым порядком о ВВК

Документ предусматривает почти полную (за исключением четырех случаев) отмену индивидуальной оценки годности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "пригодный", "непригодный" и "ограниченно пригодный".

Во многих случаях формулировку "ограниченно пригодный" к службе при условиях военного положения заменили следующим: "Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Отмечается, что человека с такой записью в военном билете могут мобилизовать, если в армии есть необходимость пополнения этих подразделений.

Поэтому мужчины в возрасте 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны снова пройти ВЛК. У них есть время до 4 февраля 2025 года.

Для этих людей комиссия будет указывать только 2 статуса: подходящий или непригодный. Но самая пригодность будет делиться на категории:

полностью пригоден;

пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный по отдельным специальностям (например, сюда относятся кандидаты на поступление в ВВН3);

пригоден для выполнения специфических задач.

Ранее "Телеграф" приводил перечень заболеваний, с которыми военнообязанные после прохождения ВВК могут быть признаны годными к службе.