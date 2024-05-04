Четыре основные категории: в Минобороны рассказали, как будут определять пригодность к военной службе

Критерии годности пересмотрены

В Украине с 18 мая 2024 года вступает в силу новый законопроект о мобилизации, согласно которому пригодных к военной службе будут делить на 4 категории. При определении статуса военнообязанного во время военно-врачебной комиссии (ВЛК) будут учитываться не только болезни, но и нарушение функций организма.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона. Она отметила, что понятия "ограниченно пригодный" уже нет и остаются статусы "пригодный" и "непригодный".

"У пригодных есть полностью пригодные или пригодные к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", — рассказала Сухорукова.

По ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из которых есть несколько категорий.

"Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз — в зависимости от степени нарушения функций", — отметила она.

Сухорукова подчеркнула, что заболевания соединены по принципу "заболевание — степень нарушения функций". То есть речь идет не только о болезнях, но и о нарушении функций организма, к которым они привели.

"В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригодный", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так полностью и непригодны, опять же, в зависимости от степени нарушения функций", – подчеркнула директор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе сделали противоречивое заявление об обновлении данных в ТЦК с 18 мая.