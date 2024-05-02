Если уже обновили данные: в ТЦК объяснили, нужно ли делать это снова после 18 мая

Персональные данные уже могут быть в реестре военнообязанных

После вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая, граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Однако, если военнообязанный гражданин сделал это раньше, еще раз обновлять данные не нужно.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, если гражданин хочет уточнить свои данные, то он это может сделать после вступления закона в силу.

"Но никто не запрещает обратиться сейчас. Поскольку обновление данных — это обязанность каждого военнообязанного", — подчеркнул Истомин.

По его словам, если гражданин сделает это до 18 мая, то в ТЦК уже будут обновлены данные. Истомин отметил, что в таком случае являться в ТЦК уже не будет нужды.

"Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все имеющиеся там данные и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются", — заявил он.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК для обновления данных. Информацию можно актуализировать через электронный кабинет. На это дается 60 дней.