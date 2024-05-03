Обновишь через электронный кабинет – а что дальше с ВВК? В Генштабе рассказали, что будет с военнообязанными с 18 мая

Решение принимает ТЦК, говорит Глущенко

В Украине скоро заработает электронный кабинет военнообязанного. И если обновит данные через е-кабинет, то проходить военно-врачебную комиссию нужно будет только после приглашения соответствующей повесткой.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенко в интервью Радио НВ. Он ответил на вопрос, как проходить ВВК, если обновил данные в кабинете военнообязанного.

"На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это", — отметил Глущенко.

Отвечая на вопрос, автоматически ли все обновляющие данные получают направление на прохождение ВВК, он отметил: "Такая задача не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят".

Добавим, что с 18 мая вступит в силу новый закон по мобилизации, согласно которому в возрасте от 18 до 60 лет все мужчины обновят данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). По словам представителя Генштаба Юрия Глущенко, сделать это нужно абсолютно всем.

Напомним, Министерство обороны Украины обновило список заболеваний, по которым определяется пригодность или не пригодность к военной службе. Соответствующим приказом от 27.04.2024 № 262 были утверждены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые также вступят в силу 04.05.2024. Телеграф рассказал, как самому узнать, возьмут ли служить и куда именно

Напомним, "Телеграф" также писал, что с мая в силу вступают два важных закона, один из которых предусматривает повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тех, кто имел статус "ограниченно пригодный".