Могут мобилизовать и алкозависимых, и наркоманов? Правозащитник рассказал, что не так с новым правилами прохождения ВВК

Люди с зависимостями смогут выполнять разную тыловую работу

Документ об изменении правил прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает возможность мобилизации людей, у которых есть зависимости. Это касается алко- и наркозависимых, если у них есть легкие расстройства.

Об этом рассказал исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире канала "Киев 24". Он отметил, что новые правила есть за что критиковать.

Он подчеркнул, что люди с зависимостями не смогут попасть в боевые отряды, однако они смогут проходить службу в тыловых частях. Или, к примеру, стать военными медиками.

"Это служба тыла, обеспечение логистической помощи и даже медицинская помощь могут быть теми подразделениями, которые смогут принимать людей с такими диагнозами", — сказал он.

Как сообщалось ранее, отныне служить в тылу могут люди с легкими психическими расстройствами, синдромами зависимости и расстройствами поведения с редкими приступами аффекта. Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью лёгкой степени.

Напомним, с 4 мая 2024 года в силу вступили нормы, которыми был изменен порядок прохождения военно-врачебной комиссии. В частности документом был убран статус "ограниченно пригодный" и оставлен только "пригодный" и "непригодный".