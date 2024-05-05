Обсудят в том числе и Украину: Си Цзиньпин уже прилетел во Францию на переговоры с Макроном (видео)

Лидер Поднебесной уже прибыл в аэропорт Орли

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за несколько лет прибыл в Европу, а именно во Францию. В частности, он обсудит и Украину.

Об этом сообщают в сети. Во время своего двухдневного пребывания Си Цзиньпин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить как торговые, так и геополитические вопросы. Планируется также обсуждение вопроса о войне в Украине. Ранее президент Франции говорил, что хочет обсуждать "олимпийское перемирие" в Украине.

"Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник", — говорил Макрон.

В настоящий момент лидер Поднебесной уже прибыл в аэропорт Орли, где его встретил премьер-министр Габриэль Атталь.

После франции Си планирует посетить Сербию и Венгрию.

СМИ пишут, что французский лидер хочет заставить Си повлиять на Россию из-за войны против Украины. В то же время он хочет убедить его снизить торговый дисбаланс в отношениях с Европейским Союзом.