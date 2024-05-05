Обговорять, зокрема, і Україну: Сі Цзіньпін уже прилетів до Франції на переговори з Макроном (відео)

Лідер Піднебесної вже прибув до аеропорту Орлі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за кілька років прибув до Європи, а саме Франції. Зокрема, він обговорить і Україну.

Про це повідомляють у мережі. Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпін зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання. Також планується обговорення питання про війну в Україні. Раніше президент Франції говорив, що хоче обговорювати "олімпійське перемир’я" в Україні.

"Олімпійське перемир’я має послужити посланням до світу. Це одна з тем, яку я обговорюватиму з головою КНР у понеділок і вівторок", — говорив Макрон.

Наразі лідер Піднебесної вже прибув до аеропорту Орлі, де його зустрів прем’єр-міністр Габріель Атталь.

Після Франції Сі планує відвідати Сербію та Угорщину.

ЗМІ пишуть, що французький лідер хоче змусити Сі вплинути на Росію через війну проти України. Водночас, він хоче переконати його знизити торговий дисбаланс у відносинах з Європейським Союзом.