"Надави на Путина": чего ждать Украине от поездки Си Цзиньпина в Европу

Какова цель визита Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию.

Во вторую неделю мая президент Китая Си Цзиньпин совершит первый за пять лет визит в Европу. Глава КНР встретится с лидерами Франции, Сербии и Венгрии.

В Пекине европейские визиты Си рассматривают как "новый импульс мирному развитию во всем мире". Но почему китайская сторона выбрала именно эти страны, и будет ли война России против Украины темой встреч главы КНР с лидерами упомянутых государств – читайте дальше в материале "Телеграфа".

Прощупать красные линии

Уже официально объявлено, что украинский вопрос будет в центре встречи китайского лидера с французским президентом. Эммануэль и Бриджит Макрон примут Си и его супругу Пэн Лиюань в Париже 6 мая.

Политолог Олег Саакян высказывает "Телеграфу" мнение, что обсуждение российской агрессии против Украины между лидерами пройдет в "хроническом" режиме.

"Позиции цивилизованного Запада и Китая непримиримы. Скорее всего, будут звучать дежурные фразы и никакого продвижения ни в какую сторону на сегодняшний день не просматривается.

Безусловно, обе стороны будут поднимать этот вопрос и прощупывать. Европа будет прощупывать Китай на предмет того, как он готов повлиять на Россию. В свою очередь Китай будет прощупывать Европу на предмет того, готовы ли они повлиять на Украину, чтобы завершить горячую фазу войны каким-то вариантом замораживания, который не предусматривал бы победителей и проигравших в этой войне", — говорит эксперт.

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко предполагает, что безопасность и других государств на Европейском континенте станет предметом дискуссий Макрона и Си.

"Заметьте, что речь не только об Украине, но и о странах Балтии, в отношении которых страны-члены НАТО имеют серьезные обязательства, и сталкиваются с непосредственной опасностью в случае российского нападения на страны Балтии. Это все более обсуждаемая тема, когда происходит одна провокация за другой.

Макрон, по всей видимости, попытается донести Китаю, чтобы Пекин повлиял на российского лидера Владимира Путина прекратить войну в Украине в той или иной форме. Кроме того, огромный вопрос, что может произойти дальнейшая эскалация в отношении именно Балтии. Макрон, вероятно, хотел бы донести Китаю определенные предостережения, чтобы превентивно можно было все решить".

Эксперты считают, что глобально "турне" Си следует связывать прежде всего с экономическими интересами Китая — в первую очередь, в Сербии и Венгрии. Не зря глава КНР отправляется на Европейский континент накануне выборов в США и Европе.

Китайские деньги в Европе

Олег Саакян объясняет, что Китай пытается воспользоваться своеобразным вакуумом безопасности, возникшим в Европе из-за обеспокоености кризисностью ситуации в Соединенных Штатах.

"Си Цзиньпин пытается активизировать свою деятельность в Европе и конвертировать это в увеличение пространства для экономического сотрудничества без оглядки на Соединенные Штаты в той мере, в которой оно существовало до этого", — говорит политолог.

К примеру, и в Сербии, и в Венгрии за китайские средства разворачивается множество экономических проектов в рамках глобальной инициативы "Один пояс — один путь" (или "Новый Шелковый путь"), которая, по мнению некоторых экспертов, является элементом скрытого наращивания влияния на страны мира. При условии наложенных на продукцию КНР ограничений, Сербия и Венгрия нужны, чтобы закрепиться на европейских рынках и максимально извлечь выгоду.

"И Сербия, и Венгрия – это те регионы, в которые Китай может активно инвестировать, чтобы завладеть еще больше их политической лояльностью и использовать в качестве инструмента давления на Запад, на Соединенные Штаты. И в этом разрезе все проекты "Шелкового пути" – это только обертка для маскировки политических интересов Китая", — считает политолог Ярослав Божко.

"Китай через Сербию и Венгрию достаточно активно выходит на европейский рынок со своими товарами, электроникой, электротехникой и даже оружием", — в свою очередь рассказывает руководительница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.

По ее словам, Пекин активно вкладывается в строительство железных дорог, гостиниц, других инфраструктурных объектов непосредственно в Сербии.

"Все происходит довольно хитро: Китай выигрывает тендеры на строительство на безальтернативной основе. Там, где тендеров нет, дают огромные кредиты. Китай вводит страны в большую задолженность и затем извлекает из этого огромную выгоду по процентам, намного выше себестоимости проекта, запланированного, например, два года назад", — говорит аналитик.

Также Сербия важна для КНР из-за природных запасов лития, необходимого для производства аккумуляторов.

"В стране есть несколько месторождений лития, которые китайская компания хотела разрабатывать, но из-за протестов экоактивистов работы были прекращены, но не отложены совсем или отменены, — говорит эксперт. — Еще Китай хочет получить разрешение на работу в Боснии через Республику Сербскую. Там тоже есть запасы лития и различные проекты по разработке полезных ископаемых, которые интересны Китаю".

Пекин стремится перенять роль монополиста и вытеснить потенциальных конкурентов. В то же время, показать, что Китай – это альтернатива ЕС и США, к которой всегда можно обратиться за поддержкой.

"Это посыл американским и европейским чиновникам, что Китай стоит за спиной Сербии и будет дальше сотрудничать с ней", — отмечает Екатерина Шимкевич.

На встрече Си и сербского президента Александара Вучича не обойдется без символического подтекста – глава КНР едет в Белград в 25-ю годовщину случайной бомбардировки силами НАТО китайского посольства. Тогда американские ракеты убили троих китайских журналистов. Эксперты прогнозируют, что за этим последует вспышка антиамериканских настроений как в Сербии, так и в Китае.

"Китай сознательно берется за эту тему, чтобы ее инструментализовать. Это свидетельствует о том, что напряжение между Китаем и США будет дальше расти", — считает Ярослав Божко.

Не следует оставлять вне контекста и напряжение между Сербией и Косово, анализируя визит китайского президента, поскольку это точка потенциальной дестабилизации, в которой заинтересована Москва, но не заинтересован Запад.

"Для Китая вопрос Косово является прямой аналогией с вопросом Тайваня. И понятно, что Пекин на стороне Белграда. Но ключевая задача — это продемонстрировать стабилизирующую роль Китая относительно России.

Думаю, что во время визита Си выскажет, что выступает за безопасность в регионе. Это станет демонстрацией, что РФ не будет дестабилизировать Сербию и Косово, поскольку это противоречит интересам Китая. И что Китай может быть партнером Европы по минимизации вызовов, в том числе от России, на фоне ненадежности США", — отмечает политолог Олег Саакян.

Увеличение влияния на НАТО

Отдельного внимания заслуживает остановка Си в Венгрии, где планирует встреча с премьер-министром Виктором Орбаном. МИД Китая акцентирует внимание на юбилее дипломатических отношений Будапешта и Пекина, и что их сотрудничество может выйти на невиданный уровень.

"Этот вопрос не юбилея, а месседжа здесь и сейчас. И он звучит таким образом: бо́льшая активность Соединенных Штатов и НАТО в Тихоокеанском регионе в сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, в частности, вокруг безопасности Тайваня, будет уравновешиваться бо́льшей активностью Китая со странами НАТО, в том числе, сотрудничеством с Венгрией.

Китай будет минимизировать нарастание влияний НАТО в "его" регионе за счет нарастания влияний внутри альянса, для того чтобы в определенные моменты можно было либо саботировать решения, либо заблокировать их", — считает Саакян.

Успеть укрепить свои позиции глава КНР стремится к концу года, когда в Белый дом может вернуться Дональд Трамп. В прошлую каденцию администрация республиканца придерживалась жесткого антикитайского курса – это выливалось в ряд ограничений для бизнеса из Китая, в частности компаний Huawei, ZTE, SMIC.

"Трамп хочет позиционировать себя как кандидат, который точно "вытрясет" из Китая необходимые решения и заставит Пекин уступить по многим вопросам. Соединенные Штаты и так уже проводят работу по сворачиванию китайского присутствия в мире, противодействуя разным китайским проектам вроде TikТок или обвиняя китайские корпорации в кибершпионаже.

Очевидно, что в таких сложных условиях Си Цзиньпинь хотел бы напрямую посетить Европу, заручиться какими-то взаимными гарантиями, что в случае избрания Трампа Европа хотела бы сохранить определенные элементы взаимодействия", — объясняет глава Центра политстудий "Доктрина" Ярослав Божко.

Хотя Сербия и Венгрия не являются стратегически решающими для политики Евросоюза, это государства, которые уже имеют конфронтацию с руководством ЕС.

"Они будут удобными партнерами для Китая, чтобы, возможно, влиять на Евросоюз, если он не будет соглашаться с какими-либо условиями от КНР", — заключает Божко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Китай резко увеличил продажи России технологий для войны.